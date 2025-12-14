विधायक निधि घोटाला: उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच, तीन विधायकों के कोष फ्रीज
राजस्थान में तीन विधायकों पर विधायक निधि से काम स्वीकृत करने के बदले कमीशन मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं.
Published : December 14, 2025 at 4:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान में तीन विधायकों पर विधायक निधि से काम स्वीकृत करने के बदले कमीशन मांगने के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में सरकार ने तीन विधानसभा क्षेत्रों के विधायक कोष के खातों को फ्रीज करवा दिया है. वहीं, एक उच्च स्तरीय कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी कर कहा, विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय हैं. किसी भी लोकसेवक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की है. कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.
आज एक प्रमुख समाचार पत्र में विधायक निधि में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित हुई है। यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। किसी भी लोकसेवक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की है। कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में…— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) December 14, 2025
इसे भी पढ़ें- MLA Fund Misuse : भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की जांच करेगी पार्टी
सीएस-डीजीपी को जांच के निर्देश: उन्होंने आगे कहा, इस प्रकरण में मुख्य सचिव एवं महानिदेशक पुलिस को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह) की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं. इन विधानसभा क्षेत्रों के विधायक निधि के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं. भाजपा विधायक, हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत पर विधायक निधि से काम स्वीकृत करने के बदले कमीशन के आरोप लगे हैं.