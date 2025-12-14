ETV Bharat / state

विधायक निधि घोटाला: उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जांच, तीन विधायकों के कोष फ्रीज

जयपुर: राजस्थान में तीन विधायकों पर विधायक निधि से काम स्वीकृत करने के बदले कमीशन मांगने के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है. इस मामले में सरकार ने तीन विधानसभा क्षेत्रों के विधायक कोष के खातों को फ्रीज करवा दिया है. वहीं, एक उच्च स्तरीय कमेटी से पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी कर कहा, विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोप अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय हैं. किसी भी लोकसेवक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार की नीति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की है. कोई भी व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.