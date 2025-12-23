भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे तीन विधायकों की मुश्किलें बढ़ीं, सदाचार समिति ने खारिज की समय मांग
सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि तीनों विधायकों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का पत्रकार द्वारा दिए गए साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा.
जयपुर: विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विधानसभा की सदाचार समिति ने तीनों विधायकों – रितु बनावत, अनीता जाटव और रेवत राम डांगा को 6 जनवरी को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. समिति इस दिन स्टिंग करने वाले पत्रकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और इन तीनों विधायकों के रिकॉर्ड का मिलान करेगी. इसमें अगर कोई अंतर पाया जाता है, तो इसकी जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भेजा जाएगा.
विधानसभा की सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक हुई. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वर्मा ने बताया कि समिति ने कथित स्टिंग करने वाले समाचार पत्र के पत्रकार को भी बुलाया था. उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित साक्ष्य समिति के समक्ष रखे, जिन्हें समिति ने रिकॉर्ड में ले लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने तीनों विधायकों को 6 जनवरी को सुबह 11 बजे व्यक्तिगत रूप से अपने बचाव के सभी साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.
समय सीमा बढ़ाने की मांग ठुकराई: तीनों विधायकों ने सदाचार समिति से अपना बचाव पेश करने के लिए क्रमशः 7, 10 और 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था. समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों को एक साथ 6 जनवरी तक अपने दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि तीनों विधायकों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का पत्रकार द्वारा दिए गए साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा. किसी भी वीडियो या फोटो में कोई छेड़छाड़ (एडिटिंग) नजर आती है, तो इसकी जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा जाएगा.
विधायक जयकृष्ण पटेल 7 जनवरी को तलब: इसके अलावा, विधानसभा में सवाल के बदले पैसे लेने के एक अन्य मामले में आरोपी विधायक जयकृष्ण पटेल को सदाचार समिति ने 7 जनवरी को उपस्थित होने के नोटिस जारी किए हैं. समिति के सभापति वर्मा ने बताया कि पटेल पहले भी समिति के समक्ष पेश हो चुके हैं और उन्होंने अपना बचाव पेश करने के लिए समय मांगा था. अब वह समयावधि समाप्त हो गई है. ऐसे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है. सात जनवरी को वह अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद समिति उसका अध्ययन कर अपना निर्णय लेगी.
