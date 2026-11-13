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मकराना में बड़ा हादसा, खेत के हौद में डूबने से एक ही परिवार की तीन बच्चियों की दर्दनाक मौत

तीन बच्चियों की डूबने से मौत ( फोटो ईटीवी भारत )

मकराना : डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना कस्बे में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. शहर के मंगलाना रोड स्थित नाका बस्ती में खेत में बकरियां चराने गईं एक ही परिवार की तीन मासूम बच्चियों की पानी के हौद में डूबने से मौत हो गई. तीनों बच्चियों की उम्र महज पांच और छह साल थी. बताया जा रहा है कि बच्चियां खेत में बकरियां चराने के साथ खेल रही थीं. इसी दौरान खेलते-खेलते वे खेत के पास बने पानी के हौद तक पहुंच गईं और उसमें गिर गईं. हादसे का पता चलने पर परिजन तुरंत बच्चियों को बाहर निकालकर मकराना के राजकीय उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ तीन मासूमों की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

खेलते-खेलते पानी के हौद में गिरीं तीनों बच्चियां : जिला पुलिस के अनुसार गुरुवार को तीनों बच्चियां अपने परिवार के साथ खेत में गई थीं. खेत में बकरियां चराने के दौरान बच्चियां आसपास ही खेल रही थीं. इसी बीच वे खेलते हुए खेत के पास बने पानी के हौद तक पहुंच गईं. आशंका है कि इसी दौरान तीनों एक के बाद एक पानी के हौद में गिर गईं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चियों को हौद से बाहर निकाला. इसके बाद बिना देर किए उन्हें मकराना के राजकीय उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में जान गंवाने वाली तीनों बच्चियां आपस में चचेरी बहनें थीं और एक ही परिवार के तीन भाइयों की बेटियां थीं. तीनों की एक साथ मौत से परिवार के तीनों घरों में मातम पसर गया.