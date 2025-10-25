ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी से लापता हुई तीन बालिकाएं, श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर चलाती थीं घर

लापता तीनों बालिकाएं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को तिलक लगाती थीं. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

मेहंदीपुर बालाजी से लापता हुई तीन नाबालिग बालिकाएं
कस्बे की धर्मशालाओं के सीसीटीवी खंगालती पुलिस (ETV Bharat Dausa)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 25, 2025

दौसा: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी कस्बे से 3 नाबालिग लड़कियों के अचानक गायब होने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. तीनों बालिकाएं गुरुवार रात करीब 8 बजे से लापता बताई हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. शुक्रवार शाम को परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही बालाजी चौकी प्रभारी कालीचरण शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की. सबसे पहले पुलिस ने कस्बे के मुख्य मार्गों, मंदिर परिसर, और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. हालांकि, कई घंटों की तलाश और जांच के बावजूद तीनों बालिकाओं का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

श्रद्धालुओं को टीका लगाती थीं: चौकी प्रभारी कालीचरण शर्मा ने बताया कि गायब हुई बालिकाओं की उम्र महज 10, 12 और 15 साल के करीब है. तीनों एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं, जो बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को तिलक लगाती थीं और बदले में श्रद्धालु उन्हें पैसे देकर जाते थे. इसके बाद शाम को रोजाना तीनों बालिकाएं अपने घर वापस चली जाती थीं, लेकिन गुरुवार को शाम 8 बजे तक तीनों अपने घर नहीं लौटीं.

चौकी प्रभारी ने बताया कि देर रात तक जब लड़कियां घर नहीं आईं तो परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की, लेकिन तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए टोडाभीम डीएसपी मुरारीलाल मीना ने स्वयं मामले की कमान संभाल ली है. उन्होंने बताया कि पुलिस हर संभावित दिशा में जांच कर रही है. यह भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई बहला-फुसलाकर लड़कियों को अपने साथ तो नहीं ले गया, या फिर वे खुद किसी कारणवश घर से निकल गईं.

बच्चियों की तलाश में जुटे परिजन: डीएसपी मुरारीलाल मीना ने बताया कि पुलिस बालिकाओं के साथ रहने वाली अन्य लड़कियों से भी इस मामले में पूछताछ कर रही है. वहीं, नाबालिग बच्चियों के परिजनों की हालत बदहवास है. वे लगातार मंदिर परिसर और आसपास के गांवों में अपनी बेटियों की तलाश कर रहे हैं. पूरे कस्बे में इस घटना के बाद चिंता और दहशत का माहौल है.

