एक हफ्ते में तीन बच्चियों से दुष्कर्म; सहारनपुर पुलिस ने 60 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, आरोपी गिरफ्तार

एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी पकड़ा गया.

आरोपी सलमान उर्फ सल्लू गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 6:31 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 6:48 PM IST

सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी युवक शाम के समय फिल्मी अंदाज में बाइक चलाता था. वह मोहल्लों में जाकर अकेले खेल रही लड़कियों को बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाता था.

वहां उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था. इसके बाद नाबालिग लड़कियों को सुनसान जगह पर अकेले छोड़ देता. आरोपी एक हफ्ते के अंदर तीन बच्चियों को अपना शिकार बना चुका था. एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि रेप के मामलों में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे.

पुलिस ने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि थाना मिर्जापुर इलाके के विभिन्न मोहल्लों में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था. तीनों बच्चियों के परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था.

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने आसपास के लगभग 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. मासूम बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर ले जाने वाले युवक की पहचान सलमान उर्फ सल्लू के रूप हुई.

तीनों लड़कियों के परिवारों ने FIR दर्ज करायी थी: सीसीटीवी फुटेज में सलमान बाइक पर बच्चियों को बहला-फुसलाकर साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपी सलमान की तलाश शुरू कर दी थी. एसपी देहात के अनुसार तीनों पीड़ित लड़कियों के परिवारों ने 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को बलात्कार के मामले दर्ज कराए थे.

पुलिस के हत्थे चढ़ा रेप का आरोपी: एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि आरोपी सलमान उर्फ सल्लू को शेरपुर पेलो रोड स्थित इकबाल कॉन्ट्रेक्टर के बगीचे के पास एक जर्जर मकान से गिरफ्तार किया गया. आरोपी सलमान मासूम लड़कियों से पता पूछता था. वह कुछ न जानने का दावा करता था. फिर उन्हें उस जगह ले जाने के लिए कहता था. वह एक लड़की को खाना देने के बहाने खंडहरनुमा इमारत में ले जाता था.

शोर मचाने पर बच्चियों को पीटता था आरोपी: एसपी ग्रामीण सागर जैन ने कहा कि आरोपी वहां बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता था. शोर मचाने पर उन्हें मारता-पीटता भी था. आरोपी ने एक हफ्ते के अंदर तीन नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया था. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया. सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो गयी थी.

यह भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड को फंसाने के लिए फर्जी लूट की वारदात; प्रतापगढ़ में डॉक्टर और उसका साथी गिरफ्तार

