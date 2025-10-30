ETV Bharat / state

एक हफ्ते में तीन बच्चियों से दुष्कर्म; सहारनपुर पुलिस ने 60 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी सलमान उर्फ सल्लू गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर पुलिस ने तीन बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी युवक शाम के समय फिल्मी अंदाज में बाइक चलाता था. वह मोहल्लों में जाकर अकेले खेल रही लड़कियों को बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले जाता था. वहां उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था. इसके बाद नाबालिग लड़कियों को सुनसान जगह पर अकेले छोड़ देता. आरोपी एक हफ्ते के अंदर तीन बच्चियों को अपना शिकार बना चुका था. एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि रेप के मामलों में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे. पुलिस ने 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि थाना मिर्जापुर इलाके के विभिन्न मोहल्लों में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था. तीनों बच्चियों के परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस टीम ने आसपास के लगभग 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले. मासूम बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर ले जाने वाले युवक की पहचान सलमान उर्फ सल्लू के रूप हुई.