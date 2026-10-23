दशहरा मेला देखने निकलीं तीन लड़कियां लापता, लोकेशन ट्रेस कर रही पुलिस
बेतिया में दशहरा मेला देखने निकलीं तीन लड़कियां तीन दिनों से लापता हैं. ये सभी नाबालिग हैं. रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार
Published : October 23, 2026 at 8:41 PM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया में तीन लड़कियां लापता हो गईं है. ये तीनों दशहरा मेला देखने गई थीं लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटी हैं. मामला पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया शेख टोली का है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.
दशहरा मेला देखने गई थीं सभी
तीनों लड़कियां 21 अक्टूबर को घर से मझौलिया का दशहरा मेला देखने जाने की बात कहकर निकली थीं लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटीं. तीन दिनों से बेटियों का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोगों में डर बना हुआ हैं. सभी अपनी बेटियों की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.
"अपनी सहेलियां के साथ मेरी बेटी मेला देखने की बात कहकर घर से निकली थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई है. पता नहीं किस हाल में होगी. बहुत चिंता हो रही है. डर भी लग रहा है."- लापता बच्ची की मां
सभी लड़कियां नाबालिग
लापता लड़कियों की उम्र 16 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष है. तीनों आपस में सहेलियां बताई जा रही हैं. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मझौलिया थाने में आवेदन देकर पुलिस से लड़कियों की जल्द बरामदगी की गुहार लगाई.
"मेरी बेटी घर से मेला देखने जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. लापता हुए तीन दिन हो चुके हैं. हमलोगों ने पुलिस को आवेदन दिया है. पुलिस ने लोकेशन की जांच करने की बात कही है. अबतक पुलिस को भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है."- लापता बच्ची की मां
परिजनों ने पुलिस से लगाई गुहार
एक अन्य लापता बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बेटी भी मेला देखने जाने की बात कहकर घर से निकली थी. काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी. हमलोगों ने पुलिस को आवेदन दिया है और बेटी का पता लगाने की गुहार लगाई है.
लड़कियों की लोकेशन ट्रेस- SHO
तीनों नाबालिगों के लापता होने से इलाके में भी चिंता का माहौल है. अब परिजनों की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं. वहीं, इस मामले में मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. लोकेशन के आधार पर जल्द ही उनको सकुशल वापस लाने की कोशिश की जा रही है.
"तीन नाबालिग लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट की गई है. परिजनों से मिले आवेदन के आधार पर छानबीन कर रही है. लड़कियों की लोकेशन ट्रेस की गई है और उन्हें जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं."- अमर कुमार, थानाध्यक्ष, मझौलिया थाना
ये भी पढ़ें: 5 नाबालिग बच्चियों के लापता होने की कहानी का 6 घंटे में पर्दाफाश, आंध्रप्रदेश से कटिहार लौट रही बिहार पुलिस