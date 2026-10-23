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दशहरा मेला देखने निकलीं तीन लड़कियां लापता, लोकेशन ट्रेस कर रही पुलिस

बेतिया में तीन लड़कियां लापता ( ETV Bharat )

दशहरा मेला देखने गई थीं सभी

तीनों लड़कियां 21 अक्टूबर को घर से मझौलिया का दशहरा मेला देखने जाने की बात कहकर निकली थीं लेकिन इसके बाद वापस घर नहीं लौटीं. तीन दिनों से बेटियों का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोगों में डर बना हुआ हैं. सभी अपनी बेटियों की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

मझौलिया थाना (ETV Bharat) "अपनी सहेलियां के साथ मेरी बेटी मेला देखने की बात कहकर घर से निकली थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई है. पता नहीं किस हाल में होगी. बहुत चिंता हो रही है. डर भी लग रहा है."- लापता बच्ची की मां सभी लड़कियां नाबालिग

लापता लड़कियों की उम्र 16 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष है. तीनों आपस में सहेलियां बताई जा रही हैं. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो मझौलिया थाने में आवेदन देकर पुलिस से लड़कियों की जल्द बरामदगी की गुहार लगाई. "मेरी बेटी घर से मेला देखने जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. लापता हुए तीन दिन हो चुके हैं. हमलोगों ने पुलिस को आवेदन दिया है. पुलिस ने लोकेशन की जांच करने की बात कही है. अबतक पुलिस को भी कुछ नहीं पता चल पा रहा है."- लापता बच्ची की मां