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हापुड़ में तीन नाबालिग सहेलियां लापता; तीनों एक साथ घर से निकली थीं, पुलिस ने दर्ज की FIR

सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:51 PM IST

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हापुड़ : जिले में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में तीन नाबालिग सहेलियों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है. शुक्रवार सुबह अपने-अपने घरों से निकलीं तीनों किशोरियां देर शाम तक घर नहीं लौटीं. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर दो टीमों को उनकी तलाश में लगा दिया है.

सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्जकर लिया गया है. दो पुलिस टीमें किशोरियों की तलाश में जुटी हैं. उपलब्ध सुरागों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. जल्द से जल्द तीनों को सकुशल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है.

परिजनों के मुताबिक, तीनों किशोरियां शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अलग-अलग अपने घरों से निकली थीं. इनमें एक किशोरी शहर के एक इंटर कॉलेज की छात्रा है, जबकि उसकी दोनों सहेलियां फिलहाल घर पर रहती हैं. दोपहर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पहले यह समझा कि तीनों एक-दूसरे के यहां होंगी, बाद में परिवारों ने आपस में संपर्क किया तो पता चला कि तीनों एक साथ घर से निकली थीं और किसी के पास उनकी कोई जानकारी नहीं है.


परिजनों के मुताबिक, किशोरियों की रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर घंटों खोजबीन की गई. आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला. देर शाम तीनों परिवार एक साथ कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर तीनों किशोरियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने अलग-अलग दो टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू कर दी है.



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