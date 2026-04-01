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रुड़की में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, तीन लड़कों की मौत

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रुड़की के पास तीन लड़कों की सड़क हादसे में मौत हो गई.

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सड़क हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 1, 2026 at 3:37 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले रुड़की में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर तीन किशोर बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, जैसे ही वह पीरपुरा अंडरपास के पास पहुंचे तो हरिद्वार की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार (कैप्सूल) ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.

बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही अफरा-तफरी मच गई. इस दर्दनाक हादसे में तीन नाबालिग लड़कों की मौत हो गई. हादसे की खबर जैसे ही मृतकों के गांव तक पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

रुड़की में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. (ETV Bharat)

पीरपुरा गांव के अंडरपास पर हुआ हादसा: दरअसल, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पीरपुरा गांव के अंडरपास पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनियंत्रित (कैप्सूल) ट्रक ने बाइक सवार तीन नाबालिग लड़कों को टक्कर मार दी. वहीं इस सड़क हादसे में मौके पर ही दो किशोरों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान अयान (16 वर्ष) और मोहम्मद रकीब (17 वर्ष) के रूप में हुई है, जबकि उनका तीसरा साथी मोहम्मद साकिब (16 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया था.

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तीनों युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई. (ETV Bharat)

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार: हादसा होते ही ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया था. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. स्थानीय लोगों ने तुरंत हादसा होने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इसी के साथ पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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इसी ट्रक से बाइक सवारों किशोरों की मौत हुई. (ETV Bharat)

तीसरे किशोर ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम: बताया गया है कि उपचार के दौरान तीसरे किशोर की भी मौत हो गई. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. हादसे के सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है. तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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