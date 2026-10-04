गहलोत पर बरसे भाजपा नेता, तीन मंत्रियों का निशाना...बयान को बताया हताशा
पूर्व सीएम ने निकाय चुनाव में भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग के लगाए आरोप. मंत्री दिलावर, बेढम व नागर तथा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल का पलटवार.
Published : October 4, 2026 at 8:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निकाय चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप जड़े तो भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान जारी कर गहलोत के बयान पर पलटवार किया.
गहलोत के बयानों में झलक रही हताशा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिले जनसमर्थन के बाद कांग्रेस नेताओं की हताशा बयानों में स्पष्ट दिखाई दे रही है. कांग्रेस को अपनी हार पर आत्ममंथन करने की बजाय जनादेश पर सवाल उठाना जनता का अपमान है. आने वाले पंचायती राज चुनाव में भी जनता अपने विवेक से निर्णय करेगी.
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जनकल्याण के लिए निष्पक्ष भाव से काम: दिलावर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए निष्पक्ष भाव से कार्य कर रही है. सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. यही कारण है कि नगर निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया. लोकतंत्र में जनता सर्वाेच्च है और जनता जिस दल को आशीर्वाद देती है, वही चुनाव में विजयी होता है.
एक राज्य एक चुनाव का संकल्प हो रहा साकार: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान हताशा भरा है. कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को पंगु कर दिया था और एक-एक पंचायत समिति में दो-दो साल तक चुनाव चलते रहे और विकास कार्य अवरुद्ध रहे. जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ‘एक राज्य, एक चुनाव’ की परिकल्पना को साकार कर रही है.
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सरकार के काम पर जनता की मुहर: बेढम ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जनता ने भजनलाल सरकार के काम पर मुहर लगाई है. अब पंचायत चुनाव में भी भाजपा को भारी जनसमर्थन मिलेगा. हर बार हार के बाद कभी ईवीएम का मुद्दा उठाने और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान देने वाली कांग्रेस की प्रासंगिकता जनता में समाप्त हो गई.
अपने गिरेबां में झांकें पूर्व सीएम: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी गिरेबां में झांककर देखना चाहिए कि उनके शासन में पंचायती राज चुनाव टुकड़ों में करवाए और सत्ता का दुरुपयोग कर खरीद-फरोख्त कर बोर्ड बनाए गए. सत्ता में बने रहने के लिए विधायकों से लेकर मंत्रियों की लगातार फोन टैपिंग करवाई गई.
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परिणाम से छटपटा रहे विपक्षी नेता: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पानी-बिजली सहित सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप नगरीय निकायों में भाजपा को प्रचंड जनादेश मिला. उससे गहलोत को छटपटाहट हो रही है. कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते उनके नेताओं में एक-दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है और केवल सत्ता लोलुपता सता रही है.
आलाकमान को खुश करने की बयानबाजी: प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए कोविड के समय में भी इनकी कांग्रेस सरकार कई दिनों तक होटलों में कैद रही. अब गहलोत की गांधी परिवार के बीच पहले जैसी स्वीकार्यता नहीं रही. इसी कारण वे राहुल गांधी को खुश करने के लिए झूठी बयानबाजी कर रहे हैं.
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