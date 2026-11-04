सिरोही में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत
पुलिस ने तीनों शव मोर्चरी में रखवाए दिए हैं और शव के पहचान की कोशिश की जा रही है.
Published : November 4, 2026 at 7:05 AM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र में मावल कट के पास मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. युवक बाइक पर सवार थे, जिसे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.
हादसे की सूचना मिलते ही आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मावल चौकी प्रभारी भवानीसिंह सोढ़ा भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने तीनों बाइक सवार युवकों को तत्काल राजकीय अस्पताल आबूरोड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.
पढ़ें: डूंगरपुर में बेकाबू डंपर घर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा, सो रही मां-बेटी की मौत, पिता-पुत्र गंभीर
आगे चल रही बाइक को मारी टक्कर: थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि आबूरोड से पालनपुर की ओर जा रहे ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी. इससे बाइक सवार हादसे के तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इन्हें एंबुलेंस की मदद से आबूरोड के राजकीय उप जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने तीनों शव मोर्चरी में रखवाए दिए हैं और शव के पहचान की कोशिश की जा रही है.
क्षेत्र में शोक की लहर: पुलिस हादसे के कारणों और दुर्घटना में शामिल ट्रक को लेकर जानकारी जुटा रही है. एक बाइक पर सवार तीन युवकों की मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों की पहचान होने के बाद हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की संभावना है.
पढ़ें: बूंदी में तेज रफ्तार डम्पर ने मारी कार को टक्कर, नगर परिषद आयुक्त घायल
पढ़ें: चूरू में रफ्तार का कहर: सादुलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौत
पढ़ें: जयपुर-अजमेर NH-48 पर भीषण हादसा, ट्रेलर ने ट्रैवलर बस को मारी टक्कर, नासिक के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 25 घायल