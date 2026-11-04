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सिरोही में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

रीको थाना आबूरोड, सिरोही ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र में मावल कट के पास मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. युवक बाइक पर सवार थे, जिसे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए.