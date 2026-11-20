मकान पर कब्जा करने के लिए घर में घुसे दबंग, महिलाओं के साथ की मारपीट, तीन गिरफ्तार
गाजियाबाद में मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर महिलाओं से मारपीट,चेहरा ढ़क कर घर में घुसे दबंगों ने महिलाओं को बनाया निशाना
Published : November 20, 2026 at 9:35 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है. दबंग चेहरा ढ़क कर घर में दाखिल हुए और महिलाओं के साथ मारपीट की गई. मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार इलाके का है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पीड़िता के मुताबिक, घटना 19 नवंबर 2026 को दोपहर तकरीबन 12 बजे की है.
घटना पीड़िता के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में महिला घर के आंगन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है. अचानक से घर में चेहरा ढके हुए पांच लोग दाखिल होते हैं. वीडियो में महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. महिला आंगन में खड़ी होती है और खींचकर महिला को जबरदस्ती चारपाई पर बैठाते हैं. इसी बीच एक अन्य व्यक्ति चेहरा ढके हुए घर में पीछे की तरफ से दाखिल होता है. महिला शोर मचाती है और किसी तरह से खुद को बचकर घर से बाहर भागती है. इसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति हथौड़े से कुछ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. घर के बाहर जाकर महिला शोर मचाती है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद से एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महिलाएं अब घर में भी सुरक्षित नहीं है. पीड़िता का आरोप है, 5 नवंबर को भी कुछ लोग घर में घुस आए थे और परिवार के साथ मारपीट की गई थी. लगातार मकान खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है और मकान खाली करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.
सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्य के मुताबिक, थाना लोनी बॉर्डर की चौकी संगम विहार क्षेत्र में एक मारपीट की घटना कारित हुई जिसमें एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. उसमें दो पक्ष हैं एक मनोज शर्मा पक्ष है दूसरा आकाश तिवारी पक्ष है. यह 100 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर के विवाद है. इसमें मनोज शर्मा पक्ष के लोग आज उस प्लॉट पर गए वहां आकाश तिवारी की पत्नी और उनके घर के सदस्य मौजूद थे जिनके साथ इनके द्वारा मारपीट की गई.
मारपीट करने के बाद जब यह लोग वहां से निकल रहे थे तो इन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया. सीसीटीवी कैमरे में ना आने की वजह से इन्होंने अपना मुंह काले कपड़े से ढक लिया. इस संबंध में पीड़ित पक्ष से तहरीर ली गई है और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है. इसमें शेष विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
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