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मकान पर कब्जा करने के लिए घर में घुसे दबंग, महिलाओं के साथ की मारपीट, तीन गिरफ्तार

मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर महिलाओं से मारपीट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. मकान पर कब्जे के विवाद को लेकर महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है. दबंग चेहरा ढ़क कर घर में दाखिल हुए और महिलाओं के साथ मारपीट की गई. मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार इलाके का है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पीड़िता के मुताबिक, घटना 19 नवंबर 2026 को दोपहर तकरीबन 12 बजे की है.

घटना पीड़िता के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में महिला घर के आंगन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है. अचानक से घर में चेहरा ढके हुए पांच लोग दाखिल होते हैं. वीडियो में महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. महिला आंगन में खड़ी होती है और खींचकर महिला को जबरदस्ती चारपाई पर बैठाते हैं. इसी बीच एक अन्य व्यक्ति चेहरा ढके हुए घर में पीछे की तरफ से दाखिल होता है. महिला शोर मचाती है और किसी तरह से खुद को बचकर घर से बाहर भागती है. इसी दौरान एक नकाबपोश व्यक्ति हथौड़े से कुछ तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. घर के बाहर जाकर महिला शोर मचाती है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है.