मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खतौली में कराया भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 7:50 AM IST
मुजफ्फरनगर: थाना खतौली क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. यह हादसा केलावड़ा-फलावदा मार्ग पर स्थित एक सरकारी ट्यूबवेल के पास हुई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, ग्राम छछरपुर निवासी राजकुमार (58) अपनी पत्नी महेंद्री (55) और पुत्र सोनू (28) के साथ मोटरसाइकिल से फलावदा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े और उसी समय ईंटों से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे आ गए.
घटना की सूचना मिलते ही थाना खतौली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खतौली में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राजकुमार और उनके पुत्र सोनू को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महेंद्री को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई.
दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार बहुत ही साधारण और मेहनतकश था, जिसकी अचानक हुई इस त्रासदी ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस ने घटना में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना खतौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके. यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करता है.
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