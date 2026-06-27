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हरियाणा के सोनीपत में मेरठ के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, ईंटों से भरे खड़े ट्रक में घुसी कार

मेरठ : हरीयाणा के सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेस-वे पर शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में मेरठ के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया.

मृतकों की पहचान मेरठ के गणपति एन्क्लेव निवासी पवन कुमार गर्ग (65), उनकी पत्नी शकुंतला (62) और उनकी बेटी दिल्ली के नंदनगरी निवासी अंजू बंसल (43) के रूप में हुई है. तीनों को गंभीर हालात में खरखौदा के सरकारी अस्पताल में लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया. वहीं कार चालक शिवम निवासी यमुनानगर घायल हो गया. उसे उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, स्विफ्ट डिजायर कार एक्सप्रेस-वे पर कुंडली की तरफ से पलवल की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पिपली टोल प्लाजा से कुछ दूर चलने पर कार सामने खड़े ईंटों से भरे ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.