ETV Bharat / state

लखनऊ में दंपति को 12 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

ठग ने खुद को एटीएस इंस्पेक्टर बनकर दंपति को फंसाया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फर्जी वारंट भेजकर डिजिटल अरेस्ट किया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : जालसाजों ने एटीएस अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग दंपति को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. उनसे 90 लाख रुपये वसूल लिए. ठगों ने आलमबाग निवासी दंपति को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसने का डर दिखाया और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी वारंट भेजकर घर के भीतर ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया.

इस हाई-टेक डकैती का खुलासा करते हुए लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह महज तीन प्रतिशत कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को बैंक खाते और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराता था. पकड़े गए आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं, जिनके तार देश के कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं.

आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया डर : ​डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया, ठगी की शुरुआत 26 जनवरी को हुई. कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया. दंपति को डराया गया कि उनके नाम पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं. सिग्नल ऐप डाउनलोड कराकर दंपति को वीडियो कॉल के जरिए 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा.

उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश और सीजर मेमो दिखाए गए. गिरफ्तारी से बचने के नाम पर 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच दंपति से 90 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए.

3% कमीशन का काला कारोबार : डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया, पुलिस की साइबर टीम ने जांच के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ठगी के पैसे खपाने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. गोरखपुर का रहने वाला ​मयंक श्रीवास्तव आर्थिक तंगी के चलते गिरोह में शामिल हुआ. इसके खाते में एक ही दिन में 1.06 करोड़ रुपये आए थे. ​गाजियाबाद का रहने वाला इरशाद 3% कमीशन पर खाते जुटाने और खाताधारकों को फंसाने का काम करता था. ​मनीष उर्फ आकाश निवासी दिल्ली यह भी कमीशन पर काम करता था और चेकबुक व डेबिट कार्ड अपने पास रखता था.

दिल्ली-नोएडा से जुड़ा नेटवर्क : ​पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली और नोएडा के होटलों से संचालित हो रहा था. आरोपी मयंक को दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में ठहराया गया था और उसका मोबाइल पासवर्ड लेकर करोड़ों का लेन-देन किया गया. गिरोह के मुख्य सरगना जीतू और अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.

नेशनल पोर्टल पर खुली पोल : डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया, पुलिस ने मुख्य खाते की जांच एनसीसीआरपी पोर्टल पर की, तो पता चला कि इसी गिरोह के खिलाफ तमिलनाडु समेत कई अन्य राज्यों में भी ठगी की शिकायतें दर्ज हैं. अकेले 9 फरवरी को मयंक के खाते में 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा हुई थी.

यह भी पढ़ें : मायावती ने समधी का पार्टी में फिर बढ़ाया कद, डॉ. अशोक सिद्धार्थ को सौंपी चार राज्यों की जिम्मेदारी

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
THREE CYBER FRAUDS ARRESTED
CYBER FRAUD IN UP
लखनऊ में तीन साइबर फ्रॉड अरेस्ट
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.