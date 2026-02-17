ETV Bharat / state

लखनऊ में दंपति को 12 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : जालसाजों ने एटीएस अधिकारी बनकर एक बुजुर्ग दंपति को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. उनसे 90 लाख रुपये वसूल लिए. ठगों ने आलमबाग निवासी दंपति को आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में फंसने का डर दिखाया और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी वारंट भेजकर घर के भीतर ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया. इस हाई-टेक डकैती का खुलासा करते हुए लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह महज तीन प्रतिशत कमीशन के लालच में साइबर अपराधियों को बैंक खाते और डेबिट कार्ड उपलब्ध कराता था. पकड़े गए आरोपियों के खातों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन मिले हैं, जिनके तार देश के कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं. आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया डर : ​डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने बताया, ठगी की शुरुआत 26 जनवरी को हुई. कॉल करने वाले ने खुद को एटीएस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बताया. दंपति को डराया गया कि उनके नाम पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं. सिग्नल ऐप डाउनलोड कराकर दंपति को वीडियो कॉल के जरिए 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. उन्हें विश्वास दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश और सीजर मेमो दिखाए गए. गिरफ्तारी से बचने के नाम पर 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच दंपति से 90 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए गए.