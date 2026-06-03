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कोबरा गैंग के दो विदेशी समेत तीन पैडलर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद

देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने कोबरा गैंग से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो विदेशी है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 3, 2026 at 4:53 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स के साथ कोबरा गैंग के दो शातिर विदेशी पैडलरों समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है, ये कार्रवाई देहरादून के राजपुर थाना पुलिस ने की है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस को करीब 20.92 ग्राम की कोकिन बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब बीस लाख रुपए बताई जा रही है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी कोकीन को दिल्ली से तस्करी कर देहरादून लाये थे. पुलिस इस पहले भी भी कोबरा गैंग के 9 विदेशी तस्करों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस तरह पुलिस ने तब 200 ग्राम कोकीन बरामद की थी, जिसकी करीब 2.5 करोड़ रुपए थी. देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया.

कोबरा गैंग के दो विदेशी समेत तीन पैडलर गिरफ्तार (ETV Bharat)

हाई प्रोफाइल पार्टियों में करनी थी कोकीन की सप्लाई: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की मुखीबर से कोबरा गैंग के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली. पुलिस को पता चला कि कोबरा गैंग से जुडे ड्रग पैडलर हाई प्रोफाइल पार्टियों में कोकिन की सप्लाई करने के लिए राजपुर क्षेत्र में आये हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग-अलग स्थानों पर चैकिंग अभियान चलाया गया.

मुखबीर सूचना पर किया गिरफ्तार: अभियान के दौरान पुलिस टीम ने जोहड़ी रोड पर पुरानी मजार के पास से स्कूटी पर सवार दो विदेशी पैडलरों MICHAEL IKKA MECKSON निवासी सूडान और LEVIKIRI WANIKI को 9.15 ग्राम और सीआईएसएफ तिराहा ओल्ड मसूरी रोड के पास स्विफ्ट डिजायर कार से एक आरोपी जावेद आलम को 11.77 ग्राम कोकिन के साथ गिरफ्तार किया गया. थाना राजपुर में पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज किए.

विदेशी आरोपी सूडान के रहने वाले: गिरफ्तार तीनों पैडलर कोबरा गैंग से जुडे हैं, जो हाई प्रोफाइल पार्टियों में कोकिन की सप्लाई करने आए थे. पूछताछ में विदेशी आरोपियों ने बताया कि वह कोबरा गैंग के सक्रिय सदस्य है और मूल रूप से सूडान देश के नागरिक है. आरोपी अक्सर अपने देश सूडान से देहरादून आते जाते रहते है. उनके द्वारा डिमांड के हिसाब से कोकीन दिल्ली से लाकर देश के अलग-अलग हिस्सों में अपने एजेंटो-पेडलरों को सप्लाई की जाती है. कोकीन को वे कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लेकर आये थे.

कई अन्य आरोपियों का भी पता चला: पुलिस ने बताया कि आरोपियों की योजना कोकीन को राजपुर क्षेत्रों में आयोजित होने वाली पार्टियों में सप्लाई करने की थी. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कोकीन को अपने एक विदेशी साथी फ्रान्जी से लेकर आए थे. वहीं गिरफ्तार अन्य आरोपी जावेद से पूछताछ में उसके द्वारा भी बरामद कोकीन को दिल्ली से जॉन नाम के व्यक्ति से लेकर आना और उसे देहरादून में आयोजित होने वाली पार्टियों में कालिंस नाम के एक अन्य ड्रग पैडलर के साथ सप्लाई करने की जानकारी दी गई.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आए अन्य नशा तस्करों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी इक्कठी कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है. साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को ढाई हजार रुपए नगद पुरूस्कार देने की घोषणा की गई.

नशा तस्करों की तोड़ी जा रही कमर: साल 2026 के शुरुवाती पांच महीने में दून पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब तीन करोड रुपए अनुमानित कीमत के मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है. इस दौरान पुलिस ने एक किलो 230 ग्राम स्मैक, नौ किलो चरस, 51 किलो से अधिक गांजे, अन्य मादक पदार्थों, नशीली गोलियों और कैप्सूल के साथ 145 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

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DRUG SMUGGLER ARRESTED
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FOREIGNERS ARRESTED WITH COCAINE

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