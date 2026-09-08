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यूपी में सड़क हादसों का कहर: सुलतानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों और मिर्जापुर में नाबालिग की मौत

सुलतानपुर में माता-पिता और बेटे की सड़क हादसे में गई जान

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:37 PM IST

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सुलतानपुर/ मिर्जापुर : सुलतानपुर जनपद के अखण्डनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. ये लोग मोपेड से जा रहे थे, तभी पसना गांव स्थित ब्रह्मबाबा देवस्थान के पास कादीपुर मार्ग पर ओवरटेक करते समय दो वाहनों के बीच मोपेड की टक्कर हो गई. इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता-पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

यूपी में सड़क हादसों का कहर (Video Credit; ETV Bharat)

कादीपुर क्षेत्राधिकारी विनय गौतम ने बताया कि मिश्रपुर जलालपुर निवासी प्रदीप कुमार उर्फ अजय गुप्ता मंगलवार की सुबह अपने माता-पिता के साथ मोपेड से जा रहा था, जहां पसना गांव के पास ब्रह्मबाबा देवस्थान के निकट कादीपुर मार्ग पर ओवरटेक के दौरान हादसे का शिकार हो गया.

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखण्डनगर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद रामलवट गुप्ता (45) और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी (42) की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल अम्बेडकरनगर रेफर कर दिया. वहीं, प्रदीप कुमार (21) को मृत घोषित कर दिया. बाद में उपचार के दौरान उसके माता-पिता की भी मौत हो गई.

थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. युवक के शव का पोस्टमार्टम सुलतानपुर और माता-पिता के शवों का पोस्टमार्टम अम्बेडकरनगर में कराया जा रहा है. पुलिस ने संबंधित वाहन और चालक के संबंध में जांच शुरू कर दी है.

पांच बच्चों के सिर से उठा माता-पिता और भाई का साया

एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. रामलवट गुप्ता के पांच बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा प्रदीप कुमार था, उसकी मौत हो गई है. अब घर में शिवानी (23), प्रिया (18), नंदनी (15) और रिया हैं. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

मिर्जापुर : ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से नाबालिग चालक की मौत

इधर मिर्जापुर में भी एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई है. लालगंज प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के रानीबारी गांव के पास मंगलवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. फिर उसमें आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से चालक अंश बिंद (16) की मौके पर ही मौत हो गई. बताया गया कि अंश मृत पशु को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जंगल में फेंकने जा रहा था. तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गया. फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है.

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