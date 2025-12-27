ETV Bharat / state

धनबाद में सड़क हादसे में मां-बेटा समेत पोती की मौत, गिरिडीह के रहने वाले थे तीनों

धनबादः राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिक्स लेन सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सरिया बाजार से कार एक महिला को इलाज के लिए धनबाद ले जा रही थी, इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से कार चालक संतुलन खो बैठा और सीधे ट्रक से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

मृतक के भतीजे का बयान (Etv Bharat)

महिला को इलाज के लिए ले जा रहे थे

गुरुवार देर रात हुए हादसे में कार में सवार 95 वर्षीय महिला ललिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उनके बेटे 57 वर्षीय रामदेव यादव और उनकी 35 वर्षीय बेटी गीता देवी को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल लाया जा रहा था,लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही राजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया