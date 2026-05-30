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दुखदः बगोदर के तुकतुको गांव में 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत

बगोदर,गिरिडीह: जिला में बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वारा पंचायत के तुकतुको गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. महज 20 दिनों के भीतर एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है जबकि घर की महिला अब भी जिंदगी की जंग लड़ रही है.

गांव के चंद्रदीप महतो बाहर रहकर ड्राइविंग करते थे. 11 मई को काम के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई. पति की मौत का गम परिवार अभी भुला भी नहीं पाया था कि 27 मई को पत्नी दिनेश्वरी देवी, 12 साल का बेटा प्रिंस और 15 साल की बेटी प्रियंका की अचानक तबीयत बिगड़ गई. तीनों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत पर पहले बगोदर सीएचसी ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां 28 मई को बेटी प्रियंका ने दम तोड़ दिया. मां और बेटे को रांची ले जाया गया, जहां 29 मई को प्रिंस की भी मौत हो गई. दिनेश्वरी देवी रांची के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

चंद्रदीप के भाई सुरेन्द्र महतो ने पुलिस को दिए बयान में जहर की आशंका जताई है. उनके अनुसार 27 मई को दिनेश्वरी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया था. तबीयत बिगड़ने पर आवाज सुनकर परिजन छत से घर में दाखिल हुए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला के बयान के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.