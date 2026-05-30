ETV Bharat / state

दुखदः बगोदर के तुकतुको गांव में 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत

गिरिडीह के बगोदर में 20 दिन में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी.

Three members of same family died within 20 days in Bagodar of Giridih
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बगोदर,गिरिडीह: जिला में बगोदर थाना क्षेत्र के अड़वारा पंचायत के तुकतुको गांव में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. महज 20 दिनों के भीतर एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है जबकि घर की महिला अब भी जिंदगी की जंग लड़ रही है.

गांव के चंद्रदीप महतो बाहर रहकर ड्राइविंग करते थे. 11 मई को काम के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई. पति की मौत का गम परिवार अभी भुला भी नहीं पाया था कि 27 मई को पत्नी दिनेश्वरी देवी, 12 साल का बेटा प्रिंस और 15 साल की बेटी प्रियंका की अचानक तबीयत बिगड़ गई. तीनों को पेट दर्द और दस्त की शिकायत पर पहले बगोदर सीएचसी ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां 28 मई को बेटी प्रियंका ने दम तोड़ दिया. मां और बेटे को रांची ले जाया गया, जहां 29 मई को प्रिंस की भी मौत हो गई. दिनेश्वरी देवी रांची के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

चंद्रदीप के भाई सुरेन्द्र महतो ने पुलिस को दिए बयान में जहर की आशंका जताई है. उनके अनुसार 27 मई को दिनेश्वरी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया था. तबीयत बिगड़ने पर आवाज सुनकर परिजन छत से घर में दाखिल हुए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला के बयान के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.

TAGGED:

GIRIDIH
THREE MEMBERS OF SAME FAMILY DIED
FAMILY DIED WITHIN 20 DAYS
एक ही परिवार के सदस्य की मौत
FAMILY DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.