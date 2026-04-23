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महाराजगंज: इलाज कराने जा रहे एक ही परिवार के तीन की मौत

गिट्टी लदे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें पति, पत्नी समेत मासूम की मौत हो गई.

महाराजगंज में सड़क हादसा
महाराजगंज में सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 5:01 PM IST

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महाराजगंज: सिंदुरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

सड़क हादसे में तीन की मौत: जानकारी के अनुसार, भारतखण्डपकड़ी निवासी नौशाद (28) अपनी पत्नी सलेहा खातून (25) के साथ अपनी सात माह की मासूम बेटी शहजादी को मोटरसाइकिल से परतावल दवा कराने जा रहा था, तभी रास्ते में बलुईधुस के पास गिट्टी से लदे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी के तीनों की मौत घाटना स्थल पर ही हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी, पंचनामा भरने के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रेलर समेत चालक को हिरासत में ले लिया.

हादसे के बाद से गांव में मातम: थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि हादसे के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है, इस दर्दनाक हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोग भी गहरे सदमे में हैं.

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