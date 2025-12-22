नूंह में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम
नूंह होडल रोड पर बोलेरो की टक्कर से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : December 22, 2025 at 3:58 PM IST
नूंह: नूंह-होडल रोड पर अड़बर गांव के नायरा पेट्रोल पंप के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में मां, बेटा और दादी शामिल हैं. इस हादसे के बाद पूरे अड़बर गांव में शोक का माहौल है.
मौके पर तीन की मौत: मृतक के परिजनों की मानें तो अड़बर गांव निवासी साकिब, उसकी मां यासीनी और दादी निजरबी बाइक पर सवार होकर नूंह की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे नूंह–होडल रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी राजस्थान नंबर की एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. वहीं पुलिस और एंबुलेंस की मदद से तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी नूंह की मोर्चरी में भेजा गया.पोस्टमार्टम के दौरान भी अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही.
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद: वहीं, हादसे के बाद पुलिस ने बोलेरो वाहन को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है. हादसे की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है.
जानें क्या बोले सीएचसी नूंह के मेडिकल ऑफिसर: इस मामले में सीएचसी नूंह के मेडिकल ऑफिसर डॉ. साबिर ने कहा कि, "सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. मृत अवस्था में तीनों को सीएचसी नूंह लाया गया. प्रारंभिक जांच में तीनों की मौके पर ही मौत होना पाया गया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है."
प्रशासन से परिवार को सहायता देने की मांग: वहीं, वहीं अड़बर गांव के सरपंच इमरान ने कहा कि, “यह हादसा बहुत ही दुखद है. तीनों मृतक एक ही परिवार के थे, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है.हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित सहायता दी जाए.”
