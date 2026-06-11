गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा; लखनऊ निवासी एक ही परिवार के 3 की मौत, 8 घायल
तेज रफ्तार चारपहिया अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई. हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:15 AM IST
लखनऊ: संभल-अमरोहा बॉर्डर के पास गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है. 8 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. यह परिवार लखनऊ के चौक इलाके का रहने वाला है. सभी लोग कश्मीर से घूमकर वापस आ रहे थे.
हादसे के वक्त मौजूद घायल मोहम्मद उमर ने बताया कि हमारा परिवार लखनऊ के चौक अंतर्गत शीरमाल वाली गली में रहता है. हम लोग गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घूमने गए थे. वापस आते समय भीषण हादसा हो गया.
इसमें हमारे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है. 8 लोग घायल हैं. वहीं, हादसे की सूचना चौक स्थित अली बकर के घर पहुंचने पर पूरे घर में कोहराम मच गया. लखनऊ में परिवार को एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया. सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.
वहां से वापस आते समय संभल-अमरोहा बॉर्डर के पास स्कॉर्पियो चालक अबू बकर को नींद आ जाने के कारण स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई. इससे भीषण हादसा हो गया.
बुधवार सुबह 10:30 बजे गंगा एक्सप्रेस-वे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी बताई जा रही है.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में सवार सभी 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की पहचान अबू बकर (40), हिना (28) पत्नी उमर और जुनैरा (15) पुत्री आरिफ के रूप में हुई है. घटना की जानकारी: मिलते ही संभल के डीएम अंकित खंतवाल, एसपी के. बिश्नोई, सीएमओ तरुण पाठक और सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी सहित जिला अस्पताल की पूरी टीम मौके पर सक्रिय हो गई.
घायलों के इलाज की व्यवस्था कराई. घायलों में आमना (16), अबू बकर (40), कुलसुम (38), सिबरा, अफ्फान (8), आफीफा (6), उमर (30), हिना (28), जुनैरा (15), मोहम्मद, हादिया (14) शामिल हैं.
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