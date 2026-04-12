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अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 7 बाइक और तमंचा बरामद

बागपत अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार. ( ईटीवी भारत )

बागपत : बागपत के थाना दोघट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. चेकिंग अभियान में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी की गई 7 बाइक, तमंचे व कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि इनके गिरोह के और सदस्यों की धरपकड़ की जा सके. दरअसल, दोघट थाना पुलिस को सघन चेकिंग अभियान में यह सफलता हाथ लगी. पुलिस द्वारा इस अभियान में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य पकड़े. पकड़े गए अभियुक्तों में हैदर निवासी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, रोहित निवासी बुराड़ी दिल्ली, अरशद निवासी अहेड़ा बागपत के रहने वाले हैं. पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अलग-अलग जगह से चोरी की हुई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. फर्जी नम्बर प्लेट व एक अवैध तमंचा मय 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर भी पुलिस ने बरामद किया है.