अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 7 बाइक और तमंचा बरामद
पकड़े गए अभियुक्तों में हैदर निवासी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, रोहित निवासी बुराड़ी दिल्ली, अरशद निवासी अहेड़ा बागपत के रहने वाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 4:22 PM IST
बागपत : बागपत के थाना दोघट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. चेकिंग अभियान में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी की गई 7 बाइक, तमंचे व कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, ताकि इनके गिरोह के और सदस्यों की धरपकड़ की जा सके.
दरअसल, दोघट थाना पुलिस को सघन चेकिंग अभियान में यह सफलता हाथ लगी. पुलिस द्वारा इस अभियान में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्य पकड़े. पकड़े गए अभियुक्तों में हैदर निवासी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, रोहित निवासी बुराड़ी दिल्ली, अरशद निवासी अहेड़ा बागपत के रहने वाले हैं.
पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अलग-अलग जगह से चोरी की हुई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. फर्जी नम्बर प्लेट व एक अवैध तमंचा मय 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर भी पुलिस ने बरामद किया है.
पकड़े गए चोरों से पुलिस पूछताछ में जुटी है, ताकि इनके और सदस्यों को भी पकड़ा जा सके. थाना दोघट पुलिस का कहना था कि पकड़े गए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक में सक्रिय थे.
ये लोग सार्वजनिक स्थानों, बैकों, सरकारी कार्यालयों के बाहर से दुपहिया वाहन चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदल कर दूसरे जनपदों, राज्यों में बेचा करते थे। बागपत जनपद में भी यह गिरोह सक्रिय था, शिकायत भी दर्ज हुई थी. अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों के धरपकड़ को टीम गठित की जा रही है.
आपको बता दें कि बागपत बागपत में वाहन चोर गिरोह के सदस्य काफी समय से सक्रिय हैं. लगातार वाहनों के चोरी होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. वहीं पिछले दिनों भी बागपत पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान एक दूसरे वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े थे. उनके पास से भी चोरी किए गए दुपहिया वाहन बरामद हुए थे.