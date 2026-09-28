ETV Bharat / state

यूपी सड़क हादसे में उजड़ गया उत्तराखंड का परिवार, तीन लोगों की मौत, भाई-बहन के सिर उठा मां का साया

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: यूपी के पीलीभीत जिले में उत्तराखंड का एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई. सभी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के शक्तिफार्म इलाके के रहने वाले है, जो पलिया (यूपी) जा रहे थे. इस दौरान बीच रास्ते में पूरनपुर-खुटार हाईवे पर चीनी मिल के पास उनकी कार की तेज रफ्तार डंपर से टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.