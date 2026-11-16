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एटा: साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन; तीन आरोपी गिरफ्तार, 31 ATM कार्ड बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सकीट थाना, साइबर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों को कुछ पैसे देने का प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी के लिए करते थे. आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन समेत कैश बरामद हुआ है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Video Credit; ETV Bharat) एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि 15 नवंबर की शाम सकीट-औंछा रोड पर चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई, तो कार में सवार तीन युवकों के पास से अलग-अलग बैंकों के 31 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन, आधार-पैन कार्ड और 19,530 रुपये नकद बरामद हुआ है.

एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एटा निवासी उत्कर्ष वर्मा उर्फ यशु और मैनपुरी निवासी रोहित शाक्य व नितिन के रूप में हुई है. आरोपियों के मोबाइल में 84 ई-मेल आईडी के लॉगिन और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं. पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat) पांच से 10 हजार रुपए का लालच



मुख्य आरोपी उत्कर्ष ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल से दिल्ली निवासी तरुण के संपर्क में था और लोगों को एक महीने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदले पांच से 10 हजार रुपये देने का लालच देता था. फिर खाताधारकों से एटीएम कार्ड, सिम और पासबुक ले लेता था.पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब 60 बैंक खाते जुटा चुका था. इन खातों के माध्यम से होने वाले लेन-देन पर उसे 10 से 30 प्रतिशत तक कमीशन मिलता था. उसके दोनों सहयोगियों को भी कमीशन दिया जाता था.

बरामद सामग्री (Photo Credit; ETV Bharat)