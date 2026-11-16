एटा: साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन; तीन आरोपी गिरफ्तार, 31 ATM कार्ड बरामद
आरोपियों के मोबाइल में 84 ई-मेल आईडी के लॉगिन और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:23 PM IST
एटा: साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सकीट थाना, साइबर और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों को कुछ पैसे देने का प्रलोभन देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी के लिए करते थे. आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन समेत कैश बरामद हुआ है.
एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि 15 नवंबर की शाम सकीट-औंछा रोड पर चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई, तो कार में सवार तीन युवकों के पास से अलग-अलग बैंकों के 31 एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, पांच मोबाइल फोन, आधार-पैन कार्ड और 19,530 रुपये नकद बरामद हुआ है.
एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एटा निवासी उत्कर्ष वर्मा उर्फ यशु और मैनपुरी निवासी रोहित शाक्य व नितिन के रूप में हुई है. आरोपियों के मोबाइल में 84 ई-मेल आईडी के लॉगिन और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं.
पांच से 10 हजार रुपए का लालच
मुख्य आरोपी उत्कर्ष ने बताया कि वह करीब डेढ़ साल से दिल्ली निवासी तरुण के संपर्क में था और लोगों को एक महीने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने के बदले पांच से 10 हजार रुपये देने का लालच देता था. फिर खाताधारकों से एटीएम कार्ड, सिम और पासबुक ले लेता था.पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब 60 बैंक खाते जुटा चुका था. इन खातों के माध्यम से होने वाले लेन-देन पर उसे 10 से 30 प्रतिशत तक कमीशन मिलता था. उसके दोनों सहयोगियों को भी कमीशन दिया जाता था.
करोड़ों के लेन-देन का दावा
पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक वेबसाइट के जरिए कैसीनो, क्रिकेट, फुटबॉल और ऑनलाइन गेम एवं सट्टेबाजी से जुड़ा काम करने की बात बता रहा है. उसने पूछताछ में आईपीएल मैचों के दौरान करीब दो करोड़ रुपये का मुनाफा होने और डेढ़ साल में लगभग 8.5 करोड़ रुपये कथित संचालक तक पहुंचाने का दावा किया है. नोएडा में बैठे संचालक के नेटवर्क में 50 से अधिक हैंडलर होने की जानकारी भी दी है.
6 साइबर शिकायतें भी मिलीं
जांच में उत्कर्ष के मोबाइल से महादेव ट्रेडर्स नाम के बैंक खाते का स्टेटमेंट मिला, जिसमें करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी बरामद हुई है. आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से छह साइबर शिकायतें मिली हैं, जिनमें एक लाख, 24 हजार, 970 रुपये की धनराशि से संबंधित है.
फिलहाल पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों की जांच कर गिरोह के अन्य सदस्यों, धनराशि का पता लगा रही है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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