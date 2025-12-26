ETV Bharat / state

भीड़भाड़ में बुजुर्गों पर निशाना: लिफाफे में जेवर रखवाकर करते थे ठगी, तीन गिरफ्तार

अलवर, भरतपुर, दौसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वृंदावन सहित अन्य जगहों पर 40 से ज्यादा वारदात

पुलिस की गिरफ्त में ठगी के आरोपी (ETV Bharat Alwar)
अलवर: शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने भीड़भाड़ वाले स्थान पर बुजुर्ग लोगों को विश्वास में लेकर सोने व चांदी के समान पार करने की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाएं कई राज्यों में कर चुके थे. फिलहाल, पुलिस इस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि 26 नवंबर को परिवादी की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया कि उनकी मां दोपहर को जयपुर से अलवर पहुंची. यहां उन्हें दो अज्ञात व्यक्तियों ने बातों में उलझा कर उनके पहने हुए सोने के जेवर लिफाफे में रखने की बात कही और धोखाधड़ी से लिफाफे की अदला बदली कर दी. पीड़िता ने जब घर आकर लिफाफे को खोला तो उसमें से प्लास्टिक की चूड़ियां निकली. इस शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सीओ सिटी ने बताया कि शहर के बस स्टैंड पर घटना के दौरान तीनों आरोपी पीड़िता से दो सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन व हाथ से कड़े उतरवाकर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि प्रकरण में शानू सिंह (35) निवासी उत्तर प्रदेश, सावेज (45) निवासी उत्तर प्रदेश व सहनूर (38) निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि तीनों ही आरोपियों के पास से सोने की चेन व अंगूठियां भी बरामद की गई हैं.

अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े हैं तार: शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तीनों बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े हुए थे. तीनों ही आरोपी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लोगों को अपने झांसे में लेकर घटनाओं को अंजाम देते थे. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों ने अलवर में तीन वारदात के साथ भरतपुर, दौसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वृंदावन सहित अन्य जगहों पर 40 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके. उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों का मेडिकल कराया, इसके बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

