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आजमगढ़ में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़; एक लाख रुपये में करते थे सौदा, तीन आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार

आजमगढ़ : अहरौला पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने मानव तस्करी के जाल में फंसाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. टीम ने लापता एक पीड़िता को भी सकुशल बरामद किया है.

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों ने युवती को करीब एक लाख रुपये में बेच दिया था. इसके बाद उसे बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

उन्होंने बताया कि एसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर अहरौला पुलिस और एएचटीयू की संयुक्त टीम ने 18 नवंबर को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पारा पंजीपाड़ा में छापेमारी कर सुरेश राम, महेश कुमार और मुहम्मद अली को गिरफ्तार किया. साथ ही पीड़िता (19) को मुक्त कराया. उन्होंने बताया कि प्रेमजाल में फंसाकर गोरखपुर बुलाया, अलग-अलग एजेंटों ने की खरीद-फरोख्त की.

उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2026 को अहरौला क्षेत्र की एक महिला ने अपनी करीब 18 वर्षीय बेटी के बिना बताए घर से चले जाने की तहरीर दी थी. इस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान मानव तस्करी और अनैतिक व्यापार से संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं.





एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस की पूछताछ और पीड़िता के बयान के अनुसार, गिरोह का सदस्य शिवा करीब दो महीने तक युवती से फोन पर बातचीत कर उसे प्रेमजाल में फंसाता रहा. शादी का झांसा देकर उसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन बुलाया, लेकिन खुद वहां नहीं पहुंचा. स्टेशन पर युवती की मुलाकात तीन लोगों से हुई.

उन्होंने बताया कि तीनों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे बिहार के पूर्णिया पहुंचा दिया. वहां उसकी मुलाकात महेश कुमार और सुरेश राम से हुई. दोनों उसे एक आरोपी महिला एजेंट के पास ले गए. आरोप है कि महिला ने युवती को पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर निवासी मुहम्मद अली के हाथों करीब एक लाख रुपये में बेच दिया. मुहम्मद अली ने दलालों को आठ-आठ हजार रुपये कमीशन भी दिया था.







उन्होंने बताया कि पीड़िता ने बताया कि पूर्णिया में आरोपी महिला के घर पर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया. इसके बाद मुहम्मद अली अपने साथ ले गया और बंधक बनाकर जबरन देह व्यापार कराने लगा. गिरोह के सदस्य रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और मंदिरों के आसपास घूमकर घर से भागी या परेशान लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे. फिर अलग-अलग एजेंटों के माध्यम से उनकी खरीद-फरोख्त की जाती थी. विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी.









उन्होंने बताया कि पुलिस पहले ही इस मामले में शिवा, अभिषेक राज, उसकी पत्नी और गफ्फार मियां को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल संख्या सात हो गई है. हर कोई अलग-अलग चेन बनाकर काम करता था.





उन्होंने बताया कि कार्रवाई करने वाली संयुक्त टीम में अहरौला थाने के उपनिरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी, एएचटीयू प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा, आरक्षी सुधीर प्रजापति, महिला आरक्षी रीमा कुमारी और सर्विलांस सेल के आरक्षी बसंत यादव शामिल रहे. अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर पीड़िता को सकुशल बरामद करने और तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर एसपी डॉ. अनिल कुमार ने टीम के प्रत्येक सदस्य को 25-25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.





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