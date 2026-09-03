कॉमन सर्विस सेंटर और म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.
Published : September 3, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के उत्तरी जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वॉलेट, फर्जी बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) व सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी से नेटवर्क के तीन मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस व बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
दिल्ली पुलिस मुख्यालय में मामले की जानकारी देते हुए उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) निहारिका भट्ट ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन नॉर्थ को 72 वर्षीय एक वरिष्ठ नागरिक से शिकायत प्राप्त हुई थी. पीड़ित ने टाटा पावर में अपने बिजली कनेक्शन में नाम बदलने व सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन किया था.
साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश
पुलिस के मुताबिक 18 जुलाई 2026 को जालसाजों ने बिजली कंपनी का प्रतिनिधि बनकर उनसे संपर्क किया और महज 13 रुपये का बकाया भुगतान करने का झांसा दिया. आरोपी ने व्हाट्सएप पर 'TATA POWER NAME CHANGE.apk' नामक एक फर्जी एपीके फाइल भेजकर इसे इंस्टॉल करवाया. जैसे ही पीड़ित ने प्रक्रिया का पालन किया, उनके पीएनबी खाते से 1,99,003.54 रुपये सैंडिकेट रूप से उड़ा लिए गए.
ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू
डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर थाने में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने लगभग 100 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी सर्विलांस व वित्तीय ट्रेल का गहन विश्लेषण किया. 24 घंटे के एक विशेष मैदानी अभियान में पुलिस टीम ने तीन जिलों में लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर तीनों आरोपियों- आशीष कुमार (शाहजहांपुर), अमित कुमार (हरदोई) व उमेश चंद (लखीमपुर खीरी) को दबोच लिया.
#WATCH | Delhi | North District DCP Niharika Bhatt says, “A cyber fraud complaint was registered at the North District Cyber Police Station. The modus operandi revealed involves Common Service Centres (CSCs), where services such as electricity bill payments, water bill payments,… pic.twitter.com/LNzZngL1io— ANI (@ANI) September 3, 2026
2.50 करोड़ का फर्जी लेनदेन उजागर
जांच में खुलासा हुआ कि ठगी की रकम PayU गेटवे से आशीष कुमार के जनसेवा केंद्र के CSC वॉलेट में भेजी जाती थी. उसने आईडी-पासवर्ड अमित कुमार को दे रखा था. अमित पोर्टिंग के दौरान ग्राहकों के बचे सिम कार्ड अपने पास रखकर फर्जी नंबरों से वॉलेट चलाता था और 5% कमीशन पर उमेश चंद को डिटेल्स देता था. उमेश आगे राम दास नाम के व्यक्ति के साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़कर कमीशन पर काम कर रहा था.
डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि बरामद खातों की जांच में अब तक 2.50 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है और देश के विभिन्न राज्यों की 5 अन्य साइबर शिकायतों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 6 चेकबुक, 15 डेबिट/क्रेडिट कार्ड और 1 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है. मामले में आगे की जांच जारी है. डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि साइबर अपराधी अब केवल फर्जी कॉल या लिंक के जरिए ठगी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ठगी की रकम को छिपाने और आगे भेजने के लिए म्यूल बैंक खाते, CSC वॉलेट और सिम कार्ड का पूरा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: