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दूदू में बाइक सवार एक परिवार के 3 लोगों की मौत, युवती गंभीर घायल, शादी से लौट रहे थे...

हादसे की जगह जमा लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दूदू और मालपुरा स्टेट हाईवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतकों में एक पुरुष और दो बालिकाएं शामिल हैं. हादसा दूदू थाना इलाके के खुड़ियाला गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बाइक सवार शादी समारोह में शामिल होकर वापस गांव लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी . हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना की सूचना मिलते ही दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. गंभीर घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है.