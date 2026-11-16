दूदू में बाइक सवार एक परिवार के 3 लोगों की मौत, युवती गंभीर घायल, शादी से लौट रहे थे...
मालपुरा स्टेट हाईवे पर बेकाबू वाहन की टक्कर से हादसा. मृतकों में एक पुरुष और दो बालिकाएं.
Published : November 16, 2026 at 10:33 PM IST
जयपुर: दूदू और मालपुरा स्टेट हाईवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतकों में एक पुरुष और दो बालिकाएं शामिल हैं. हादसा दूदू थाना इलाके के खुड़ियाला गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बाइक सवार शादी समारोह में शामिल होकर वापस गांव लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी . हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना की सूचना मिलते ही दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. गंभीर घायल युवती को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है.
शादी से लौटते हादसा: जयपुर ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, खुड़ियाला निवासी परिवार के सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान दूदू-मालपुरा हाईवे पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार, बाइक को टक्कर मारने वाला वाहन ट्रक बताया जा रहा है. हालांकि, हादसे में शामिल वाहन और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुलिस जांच कर रही है.
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खुड़ियाला में शोक की लहर: हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर मिलते ही खुड़ियाला गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है. शादी समारोह से खुशी-खुशी लौट रहा परिवार इस हादसे के बाद गहरे सदमे में है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर और अस्पताल पहुंचे.
शव मोर्चरी में रखवाए, घायल युवती जयपुर रेफर: हादसे की खबर मिलने पर दूदू थाना प्रभारी संजय मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दुर्घटना का जायजा लिया. पुलिस ने एंबुलेंस की सहायता से मृतकों के शव दूदू उप जिला अस्पताल पहुंचाए, जहां मोर्चरी में रखवाया गया. गंभीर घायल युवती को जयपुर रेफर किया है.दुर्घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों ने हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने और टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है. पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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