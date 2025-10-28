ETV Bharat / state

जालोर: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, परिवार के तीन सदस्यों की मौत, चार घायल

जालोर में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर गलत साइड से आ रही कार से जोरदार टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत.

हादसे के बाद चकनाचूर हुई कार
हादसे के बाद चकनाचूर हुई कार (ETV Bharat Jalore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 5:08 PM IST

जालोर: जिले के सांचौर क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस-वे 754 पर मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास एक भयानक सड़क हादसे ने जसोल (बाड़मेर) निवासी एक परिवार को उजाड़ दिया. हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसा तब हुआ जब सूरत की ओर जा रही कार को गलत साइड से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और एक्सप्रेस-वे पर यातायात ठप होकर अफरा-तफरी मच गई. सांचौर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गलत साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर: थनाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जसोल निवासी अरुण भाई (35) अपनी पत्नी वंदना (33), चार वर्षीय पुत्री धीयारा, पुत्र पहल और चचेरे भाई भरत के साथ सूरत जा रहे थे. सांचौर के निकट कार के गलत साइड आने से दोनों वाहन आमने-सामने भिड़ गए. हादसे में अरुण भाई, उनकी पत्नी वंदना और मासूम बेटी धीयारा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, भरत और पहल गंभीर रूप से घायल हो गए. फॉर्च्यूनर में सवार दो युवक भी चोटिल बताए जा रहे हैं.

थनाधिकारी ने बतया कि सूचना मिलते ही सांचौर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल भिजवाया गया है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. हादसे की खबर फैलते ही जसोल क्षेत्र और अस्पताल में शोक की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक्सप्रेस-वे पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवरस्पीडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

