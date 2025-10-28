ETV Bharat / state

जालोर: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, परिवार के तीन सदस्यों की मौत, चार घायल

हादसे के बाद चकनाचूर हुई कार ( ETV Bharat Jalore )

जालोर: जिले के सांचौर क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस-वे 754 पर मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास एक भयानक सड़क हादसे ने जसोल (बाड़मेर) निवासी एक परिवार को उजाड़ दिया. हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा तब हुआ जब सूरत की ओर जा रही कार को गलत साइड से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए और एक्सप्रेस-वे पर यातायात ठप होकर अफरा-तफरी मच गई. सांचौर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसे भी पढ़ें- फलोदी: सेतरावा मेगा हाइवे पर पिकअप ने स्कूली छात्रों को मारी टक्कर, दो की मौत