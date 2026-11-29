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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्रश बैरियर तोड़कर कंक्रीट बॉक्स से जा भिड़ी कार, एक परिवार के तीन लोगों की मौत

हादसे में क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को भीषण हादसा हुआ. बेकाबू कार क्रश बैरियर को तोड़ते हुए डिवाइडर में चली गई, जहां मिट्टी का कटाव रोकने को लगाए सीमेंट कंक्रीट के बॉक्स से जा टकराई. इस हादसे में एक महिला समेत तीन जनों की मौत हो गई. ये दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं. ये एक ही परिवार के हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानपुर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल गाड़ी से निकाला और अस्पताल पहुंचाया भेजा. सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों को ही मृत घोषित कर दिया गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर जाम लग गया.