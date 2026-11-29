दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर क्रश बैरियर तोड़कर कंक्रीट बॉक्स से जा भिड़ी कार, एक परिवार के तीन लोगों की मौत
कोटा के जालिमपुरा इंटरचेंज के नजदीकी हुआ एक्सीडेंट. कार अनियंत्रित होकर जा भिड़ी.
Published : November 29, 2026 at 4:11 PM IST
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को भीषण हादसा हुआ. बेकाबू कार क्रश बैरियर को तोड़ते हुए डिवाइडर में चली गई, जहां मिट्टी का कटाव रोकने को लगाए सीमेंट कंक्रीट के बॉक्स से जा टकराई. इस हादसे में एक महिला समेत तीन जनों की मौत हो गई. ये दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं. ये एक ही परिवार के हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद सुल्तानपुर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे. तत्काल गाड़ी से निकाला और अस्पताल पहुंचाया भेजा. सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीनों को ही मृत घोषित कर दिया गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर जाम लग गया.
सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि घटना रविवार दोपहर 1:00 बजे की है. कार सवार दिल्ली निवासी 55 वर्षीय राजेश कनोडिया, 48 वर्षीय महिला मोनिका और 28 साल के युवक की मौत हो गई. गाड़ी दिल्ली से आने वाले रास्ते पर थी, लेकिन साफ नहीं हुआ कि यह कहां से कहां जा रहे थे. फिलहाल केवल नाम एवं पता ही कार में मिले दस्तावेजों के जरिए मिले हैं. इनके परिजनों से पुलिस संपर्क कर रही है. तीनों शव मोर्चरी में शिफ्ट कर दिए.
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मौके पर ही मौत: थानाधिकारी दौलत साहू ने बताया कि कार दिल्ली की तरफ से आ रही थी. जालिमपुरा इंटरचेंज के नजदीकी एक्सीडेंट हुआ. चालक का ध्यान भटक गया या झपकी आ गई होगी, जिससे कार अनियंत्रित होते हुए डिवाइडर तोड़ते हुए बीच में चली गई. वहां कंक्रीट बॉक्स से टकरा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. सामने आया कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. इनके मोबाइल भी टूट गए. दिल्ली पुलिस के जरिए हम परिजनों से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं. यह साफ नहीं हो पाया कि अचानक कार क्यों अनियंत्रित हुई.
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