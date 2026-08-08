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घर में आग लगने से तीन लोग झुलसे, इलाके में मची अफरा-तफरी, रुद्रपुर की घटना

उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में घर में आग लगने की घटना सामने आई है. हादसे में परिवार के तीन लोग झुलस गए.

Rudrapur
घायलों से मिले हॉस्पिटल पहुंचे रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से बड़ी खबर सामने आई है. ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक घर में शनिवार को अचानक आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. इस हादसे में परिवार के तीन लोग झुलस गए थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. आग लगने का कारण घेरलू गैस का रिसाव बताया जा रहा है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से स्थिति को संभाला और घायलों को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा. घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया. हादसे में गृहस्वामी नितेश ममगई, उनकी बेटी और बेटा झुलसे हैं.

घर में आग लगने से तीन लोग झुलसे, (ETV Bharat)

गैस सिलेंडर के रिसाव लगी थी आग: बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर से रिसाव हुआ था. इसी दौरान किसी कारण से आग लग गई, जिसकी चपेट में परिवार के तीन सदस्य आ गए. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका.

घायलों का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे महापौर: पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना फायर टीम को भी दी गई थी. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इधर, हादसे की सूचना मिलने के बाद रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा जिला अस्पताल पहुंचे.

घायलों की किया गया रेफर: उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. महापौर विकास शर्मा ने अस्पताल के पीएमएस डॉ. शर्मा और उपचार कर रहे डॉ. पांडे से भी बातचीत की. उन्होंने चिकित्सकों से घायलों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा. जिला अस्पताल में बर्निंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने घायलों को विशेषज्ञ उपचार के लिए राममूर्ति अस्पताल रेफर किया.

रुद्रपुर जिला हॉस्पिटल में बर्निंग यूनिट नहीं: महापौर विकास शर्मा ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल घायलों की स्थिति स्थिर बनी हुई है. महापौर विकास शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में अत्याधुनिक बर्निंग यूनिट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा होना बेहद जरूरी है. आग या गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों में मरीजों को तत्काल स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ उपचार मिलना चाहिए. इसके लिए वह जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक बर्निंग यूनिट स्थापित करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग करेंगे.

महापौर ने आम लोगों से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि गैस रिसाव की आशंका होने पर तुरंत गैस की सप्लाई बंद करें और किसी भी तरह की चिंगारी या आग से बचें. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए घरेलू गैस उपकरणों और सिलेंडर की नियमित जांच कराना जरूरी है.

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