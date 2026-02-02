ETV Bharat / state

रांची में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने किया आत्महत्या का प्रयास, बेटे की मौत

रांचीः अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कडरू न्यू एजी कॉलोनी, मंदिर मार्ग में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की सूचना है. इस घटना में बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और नाबालिग बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है.



जानकारी के अनुसार, परिवार के बेटे मिहिर ने पहले आत्महत्या की. बताया जा रहा है कि मिहिर सीए की पढ़ाई कर कोलकाता से हाल ही में रांची लौटा था और कथित तौर पर उसकी नौकरी एक निजी कंपनी में लगी थी.



वहीं, मिहिर की मां स्नेहा अखोरी, जो पेशे से हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं, ने भी आत्महत्या की कोशिश की हैं. परिवार की 14 वर्षीय बेटी ने भी सुसाइड की कोशिश की है. दोनों को गंभीर अवस्था में गुरुनानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.



घटना की सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के प्रयास के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः

काम का बोझ जीवन पर बन गया भारी तो बैंक कर्मी ने उठा लिया आत्मघाती कदम! जानें, पूरा माजरा