ETV Bharat / state

वांटेड बदमाश को पकड़ने गई पुलिस, हत्थे चढ़े क्रिप्टो ट्रेडिंग के ठग, जानें कैसे करते थे Cyber Crime

जयपुर: राजधानी जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने क्रिप्टो में निवेश करवाने के नाम पर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 58 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल, चार लैपटॉप, 19 सिम और दो-दो चेकबुक, पासबुक व एक सीसीटीवी कैमरा जब्त किया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गैंग ऑनलाइन ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाती है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी की शिकायतें होने की बात भी सामने आई हैं. अब इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि इस गिरोह के बदमाश रकम ट्रांसफर करने के लिए किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं.

कमरे में ऑनलाइन काम करते मिले आरोपी: बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि उनके थाने की टीम एक पुराने मामले में आरोपी की तलाश में जुटी थी. यह टीम एक साल से फरार वांटेड आरोपी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए महेश नगर में एक मकान तक पहुंची. इस मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में तीन लोग मिले. जो लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन काम कर रहे थे. इनके पास 58 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल, चार लैपटॉप, 19 सिम और दो-दो चेकबुक, पासबुक मिली.

पढ़ें: जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो में बदलने वाला गिरोह पकड़ा, तीन शातिर गिरफ्तार

महेश नगर पुलिस करेगी मामले की जांच: उन्होंने बताया कि साइबर ठगी के आरोप में थड़ी मार्केट निवासी दिनेश गवरानी, सोडाला निवासी नितिन कुमार और जयसिंहपुरा खोर निवासी आर्यन सैनी को गिरफ्तार किया गया है. यह मामला महेश नगर थाना इलाके का होने के कारण तीनों को अग्रिम अनुसंधान के लिए महेश नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. पूछताछ में साइबर ठगी गिरोह के नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारी हाथ लगने की संभावना है.