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दो दशक तक सुरक्षा बलों पर हमले, आईईडी विस्फोट और हत्याओं से दहशत फैलाने वाले तैयार करते थे इनामी नक्सलियों का सुरक्षा घेरा! जानें, कौन थी ये तिकड़ी

रांचीः एक समय था जब झारखंड के नक्सलवाद के प्रमुख चेहरों में बंगाल का वर्चस्व हुआ करता था. वर्तमान समय में भी झारखंड का एकमात्र एक करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल भी बंगाल का ही रहने वाला है.

हालांकि यह वर्चस्व ना के बराबर रह गया है क्योंकि झारखंड पुलिस के विशेष अभियान में बंगाल के रहने वाले तीन प्रमुख नक्सली जो झारखंड में सक्रिय थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मदन महतो, रवि सरदार और मीना पहाड़िया यह ऐसे तीन नाम हैं जिन्होंने वर्षों तक इनामी नक्सलियों की सुरक्षा घेरे को अभेद बनाए रखा. अब तीनों खुद ही पुलिस की गिरफ्त में हैं.

खतरनाक थी ये तिकड़ी थी, तीनों एक साथ गिरफ्तार

6 अगस्त को झारखंड पुलिस के एक विशेष अभियान के तहत इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो उर्फ शंकर उर्फ चरण, 5 लाख के इनामी सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह तथा 2 लाख की इनामी सब-जोनल कमांडर मीना पहाड़िया का आपराधिक इतिहास झारखंड में माओवादी हिंसा के खूनी अध्यायों में दर्ज है.

पुलिस द्वारा जारी पुलिस रिकार्ड के अनुसार, तीनों के खिलाफ कुल 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, पुलिस और सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमले, बारूदी सुरंग (आईईडी) विस्फोट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हथियारबंद हमले, यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के गंभीर मामले शामिल हैं. एक करोड़ के इनामी रहे मिसिर बेसरा (गिरफ्तार) अनल दा (मृत) और असीम मंडल की सुरक्षा की जिम्मेवारी वर्षों तक इन्हीं तीनों के हाथों में थी. महिला नक्सली होने के बावजूद मीना पहाड़िया बेहद खतरनाक थी बताया जाता है कि वह एक-47 राइफल बेहतरीन चलाती थी.

मदन महतो: 41 मामलों का आरोपी, कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड

पुलिस रिकार्ड के अनुसार रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो लंबे समय तक कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों का संचालन करता रहा. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 41 मामले दर्ज हैं. पुलिस के दस्तावेज बताते हैं कि वह 11 जुलाई 2018 को एमजीएम थाना क्षेत्र के सुकराला-डालापानी जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ.

वर्ष 2020 में उसने सड़क उड़ाने के लिए आईईडी विस्फोट कराया. फरवरी 2021 में टोकलो क्षेत्र में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ पर हमला किया गया, जिसमें जवान घायल हुए. जनवरी 2023 में टोंटो क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक हुए आईईडी विस्फोट और मुठभेड़ में कई कोबरा जवान घायल हुए. सितंबर 2024 में जराईकेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया गया. मार्च 2026 में मनोहरपुर-छोटानागरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ और उसके बाद हुए आईईडी ब्लास्ट में भी सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए. पुलिस के अनुसार मदन महतो अधिकांश बड़े ऑपरेशन में अग्रिम भूमिका निभाता था.

रवि सिंह सरदार: 43 मामलों में नाम, ग्रामीणों से लेकर सुरक्षा बल तक रहे निशाने पर

सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार के खिलाफ सबसे अधिक 43 मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने न केवल सुरक्षा बलों बल्कि आम ग्रामीणों को भी निशाना बनाया. 11 जुलाई 2018 की मुठभेड़ में उसकी भी सक्रिय भूमिका थी. नवंबर 2019 में छोटानागरा क्षेत्र में एक ग्रामीण की हत्या का आरोप भी उस पर है. वर्ष 2020 में सुरक्षा बलों पर कई बार आईईडी हमला किया गया सब मे सरदार का हाथ था. वहीं सितंबर 2024 में जराईकेला क्षेत्र में कोबरा जवान भी उस आईईडी विस्फोट में घायल हुए, जिन्हें सरदार के द्वारा प्लांट किया गया था. सरदार के द्वारा वर्ष 2025 में कई अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पहले से बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिनमें जवान घायल हुए और एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए.