ETV Bharat / state

दो दशक तक सुरक्षा बलों पर हमले, आईईडी विस्फोट और हत्याओं से दहशत फैलाने वाले तैयार करते थे इनामी नक्सलियों का सुरक्षा घेरा! जानें, कौन थी ये तिकड़ी

झारखंड में नक्सलियों के लिए सुरक्षा घेरा बनाने वाले तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं.

Three members arrested who created security ring for Naxalites in Jharkhand
मदन महतो, मीना पहाड़िया और रवि सरदार (गिरफ्तारी के समय की तस्वीर) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः एक समय था जब झारखंड के नक्सलवाद के प्रमुख चेहरों में बंगाल का वर्चस्व हुआ करता था. वर्तमान समय में भी झारखंड का एकमात्र एक करोड़ का इनामी नक्सली असीम मंडल भी बंगाल का ही रहने वाला है.

हालांकि यह वर्चस्व ना के बराबर रह गया है क्योंकि झारखंड पुलिस के विशेष अभियान में बंगाल के रहने वाले तीन प्रमुख नक्सली जो झारखंड में सक्रिय थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मदन महतो, रवि सरदार और मीना पहाड़िया यह ऐसे तीन नाम हैं जिन्होंने वर्षों तक इनामी नक्सलियों की सुरक्षा घेरे को अभेद बनाए रखा. अब तीनों खुद ही पुलिस की गिरफ्त में हैं.

खतरनाक थी ये तिकड़ी थी, तीनों एक साथ गिरफ्तार

6 अगस्त को झारखंड पुलिस के एक विशेष अभियान के तहत इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो उर्फ शंकर उर्फ चरण, 5 लाख के इनामी सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह तथा 2 लाख की इनामी सब-जोनल कमांडर मीना पहाड़िया का आपराधिक इतिहास झारखंड में माओवादी हिंसा के खूनी अध्यायों में दर्ज है.

पुलिस द्वारा जारी पुलिस रिकार्ड के अनुसार, तीनों के खिलाफ कुल 102 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, पुलिस और सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमले, बारूदी सुरंग (आईईडी) विस्फोट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हथियारबंद हमले, यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के गंभीर मामले शामिल हैं. एक करोड़ के इनामी रहे मिसिर बेसरा (गिरफ्तार) अनल दा (मृत) और असीम मंडल की सुरक्षा की जिम्मेवारी वर्षों तक इन्हीं तीनों के हाथों में थी. महिला नक्सली होने के बावजूद मीना पहाड़िया बेहद खतरनाक थी बताया जाता है कि वह एक-47 राइफल बेहतरीन चलाती थी.

मदन महतो: 41 मामलों का आरोपी, कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड

पुलिस रिकार्ड के अनुसार रीजनल कमेटी सदस्य मदन महतो लंबे समय तक कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों का संचालन करता रहा. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 41 मामले दर्ज हैं. पुलिस के दस्तावेज बताते हैं कि वह 11 जुलाई 2018 को एमजीएम थाना क्षेत्र के सुकराला-डालापानी जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ.

वर्ष 2020 में उसने सड़क उड़ाने के लिए आईईडी विस्फोट कराया. फरवरी 2021 में टोकलो क्षेत्र में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ पर हमला किया गया, जिसमें जवान घायल हुए. जनवरी 2023 में टोंटो क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक हुए आईईडी विस्फोट और मुठभेड़ में कई कोबरा जवान घायल हुए. सितंबर 2024 में जराईकेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया गया. मार्च 2026 में मनोहरपुर-छोटानागरा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ और उसके बाद हुए आईईडी ब्लास्ट में भी सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए. पुलिस के अनुसार मदन महतो अधिकांश बड़े ऑपरेशन में अग्रिम भूमिका निभाता था.

रवि सिंह सरदार: 43 मामलों में नाम, ग्रामीणों से लेकर सुरक्षा बल तक रहे निशाने पर

सब-जोनल कमेटी सदस्य रवि सिंह सरदार के खिलाफ सबसे अधिक 43 मामले दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने न केवल सुरक्षा बलों बल्कि आम ग्रामीणों को भी निशाना बनाया. 11 जुलाई 2018 की मुठभेड़ में उसकी भी सक्रिय भूमिका थी. नवंबर 2019 में छोटानागरा क्षेत्र में एक ग्रामीण की हत्या का आरोप भी उस पर है. वर्ष 2020 में सुरक्षा बलों पर कई बार आईईडी हमला किया गया सब मे सरदार का हाथ था. वहीं सितंबर 2024 में जराईकेला क्षेत्र में कोबरा जवान भी उस आईईडी विस्फोट में घायल हुए, जिन्हें सरदार के द्वारा प्लांट किया गया था. सरदार के द्वारा वर्ष 2025 में कई अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए पहले से बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिनमें जवान घायल हुए और एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए.

मीना पहाड़िया: महिला कमांडर, 18 मामलों में आरोपी

मीना पहाड़िया संगठन में सब-जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय थी, उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार वह फरवरी 2021 में टोकलो क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में शामिल थी, जहां सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. सितंबर 2024 में जराईकेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में भी उसकी संलिप्तता दर्ज है. उसके खिलाफ भी हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, यूएपीए, विस्फोटक अधिनियम और सीएलए एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं.

दो दशक तक फैला हिंसा का रिकॉर्ड

पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, इन तीनों के खिलाफ दर्ज मामले वर्ष 2005 से 2026 तक पुलिस रिकार्ड में दर्ज है. इन मामलों में हत्या, पुलिस और सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमले, आईईडी विस्फोट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हथियारों का अवैध उपयोग, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियां प्रमुख हैं. पुलिस रिकार्ड यह भी बताते हैं कि इन तीनों ने कई संयुक्त अभियानों में एक साथ काम किया और विशेष रूप से कोल्हान तथा सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के खिलाफ माओवादी गतिविधियों को अंजाम दिया.

तीन इनामी नक्सलियों के सुरक्षा सलाहकार

पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मार गिराए गए अनल, गिरफ्तार किए गए मिसिर बेसरा और फरार चल रहे असीम मंडल ये तीनों ही एक एक करोड़ के इनामी रहे हैं. तीनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुधवार को गिरफ्तार तीनों कुख्यात नक्सलियों की जिम्मे में ही थी. पुलिस अब तीनों से गहराई से पूछताछ करने वाली है क्योंकि इनके पास संगठन के बाकी हथियार कहां है और ग्राउंडेड समर्थक कौन-कौन है इसकी पूरी जानकारी है. विशेष रूप से मदन महतो और रवि सिंह सरदार संगठन के रणनीतिक स्तर के नेता माने जाते थे, जबकि मीना पहाड़िया महिला दस्ते के संचालन और अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाती थी.

इसे भी पढ़ें- मिसिर के बाद बड़ा झटका: 15 लाख का इनामी नक्सली मदन महतो पत्नी सहित गिरफ्तार, कुख्यात रवि सरदार भी हत्थे चढ़ा

इसे भी पढ़ें- कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त, 186 पुलिस राइफल लूट से लेकर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में हाथ

इसे भी पढ़ें- संगठन की मजबूती में किशन के कंधे से कंधा मिलाया था मिसिर बेसरा ने, धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल से की थी MA की पढ़ाई

TAGGED:

नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन
NAXALITES IN JHARKHAND
CREATED SECURITY RING FOR NAXALITES
NAXAL GROUP MEMBERS ARRESTED
NAXALITE ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.