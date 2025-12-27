भीलवाड़ा: एमजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भिड़े तीन मेडिकल छात्र, मारपीट
मेडिकल कॉलेज ने पूर्व प्रिंसिपल के नेतृत्व में आठ सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है. कमेटी जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी.
Published : December 27, 2025 at 7:57 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के तीन इंटर्न स्टूडेंट शुक्रवार रात यहां महात्मा गांधी चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के बाहर आपस में भिड़ गए. एक दूसरे से मारपीट की. सूचना पर पहुंची भीमगंज पुलिस ने तीनों स्टूडेंट को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच कमेटी बनाई और जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.
राजमाता विजयाराजे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. वर्षा सिंह ने बताया कि खाने को लेकर विवाद हुआ था. छोटी-मोटी बात थी, लेकिन तीनों इंटर्न अस्पताल के बाहर जाकर भिड़ गए. हमने पूर्व प्रिंसिपल पवन कुमार के नेतृत्व में आठ सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है. कमेटी जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. जांच में तीनों स्टूडेंट दोषी पाए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. कॉलेज में कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मेडिकल कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम पीनाका मेडफर्स्ट-2025 में तीन इंटर्न के बीच झगड़ा हो गया. विवाद की शुरुआत खाने की टेबल से हुई थी. तब मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तुरंत तीनों छात्रों को एमजीएच परिसर स्थित उनके हॉस्टल रवाना कर दिया, लेकिन छात्र अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर भिड़ गए. आपस में मारपीट करने लगे. स्पताल में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर पुलिस को सूचना दी. भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे तीन इंटर्न मेडिकल स्टूडेंट आपस में लड़ाई कर रहे थे. तीनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.
