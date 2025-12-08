ETV Bharat / state

देहरादून के त्यूणी में 2 भाइयों समेत 3 लोग कमरे में मृत मिले, मुंह से निकल रहा था झाग

विकासनगर: देहरादून जिले के त्यूणी में एक सनसनीखेज घटना हुई है. राजधानी से करीब 180 किलोमीटर दूर भूठ गांव में दो सगे भाइयों समेत तीन लोग एक कमरे में मृत मिले हैं. जहां ये लोग मृत मिले हैं, वहां कमरे से एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) का रिसाव पाया गया. बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग त्यूणी के इलाके में मकान बनाने का काम कर रहे थे.

दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौत: देहरादून जिले की त्यूणी तहसील के भूठ गांव में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में तीन राज मिस्त्री मृत पाए गए हैं. मृतकों की पहचान डिरनाड गांव निवासी प्रकाश, संजय और पट्यूड गांव निवासी संदीप के रूप मे हुई है. प्रकाश और संजय सगे भाई थे. भूठ गांव में राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में रविवार को डिरनाड गांव निवासी प्रकाश उसका भाई संजय और पट्यूड गांव निवासी संदीप मृत अवस्था में मिले. बताया जा रहा है कि तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था. कमरे से एलपीजी गैस की तेज गंध आ रही थी. तीनों युवक राज मिस्त्री का काम करते थे. काफी दिनों से भूठ गांव में रह कर मकानों के निर्माण और मरम्मत का काम कर रहे थे.