देहरादून के त्यूणी में 2 भाइयों समेत 3 लोग कमरे में मृत मिले, मुंह से निकल रहा था झाग
तीनों युवक राज मिस्त्री का काम करते थे, लंबे समय से त्यूणी के इलाके में मकान बनाने का काम कर रहे थे
Published : December 8, 2025 at 8:43 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 8:51 AM IST
विकासनगर: देहरादून जिले के त्यूणी में एक सनसनीखेज घटना हुई है. राजधानी से करीब 180 किलोमीटर दूर भूठ गांव में दो सगे भाइयों समेत तीन लोग एक कमरे में मृत मिले हैं. जहां ये लोग मृत मिले हैं, वहां कमरे से एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) का रिसाव पाया गया. बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग त्यूणी के इलाके में मकान बनाने का काम कर रहे थे.
दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौत: देहरादून जिले की त्यूणी तहसील के भूठ गांव में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में तीन राज मिस्त्री मृत पाए गए हैं. मृतकों की पहचान डिरनाड गांव निवासी प्रकाश, संजय और पट्यूड गांव निवासी संदीप के रूप मे हुई है. प्रकाश और संजय सगे भाई थे. भूठ गांव में राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में रविवार को डिरनाड गांव निवासी प्रकाश उसका भाई संजय और पट्यूड गांव निवासी संदीप मृत अवस्था में मिले. बताया जा रहा है कि तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था. कमरे से एलपीजी गैस की तेज गंध आ रही थी. तीनों युवक राज मिस्त्री का काम करते थे. काफी दिनों से भूठ गांव में रह कर मकानों के निर्माण और मरम्मत का काम कर रहे थे.
राज मिस्त्री का काम करते थे तीनों युवक: नायब तहसीलदार त्यूणी सरदार सिंह ने बताया कि-
7 दिसंबर को दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली कि भूठ गांव में राजकीय उच्चतर विद्यालय से लगी पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में तीन राज मिस्त्री रहते हैं. वो लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं. न ही बाहर आ रहे हैं. अंदर से रसोई गैस की गंध आ रही है. सूचना पाकर राजस्व विभाग की टीम के साथ घटनास्थल ग्राम भूठ गांव पहुंचकर खिड़की दरवाजा खोलकर देखा तो अन्दर तीन व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़े थे. तीनों के मुंह से झाग व लार निकली हुई थी. तीनों मृत अवस्था में थे. तीनों शवों का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी भेजा गया.
-सरदार सिंह, नायब तहसीलदार, त्यूणी-
मृतकों के नाम: मृतकों की पहचान संदीप उम्र 25 साल पुत्र जमन सिंह निवासी ग्राम पट्यूड, तहसील त्यूणी, प्रकाश उम्र 35 साल पुत्र केवल राम निवासी ग्राम डिरनाड, तहसील त्यूणी, संजय उम्र 28 साल पुत्र केवल राम निवासी डिरनाड, तहसील त्यूणी के रूप में हुई है. इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई है. राजस्व पुलिस फिलहाल तीनों की मौत का प्रथम दृष्टया कारण गैस के लीकेज को मान रही है. असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा.
