बाड़मेर के माजीसा मंदिर में लाखों की चोरी, CCTV में दिखे तीन नकाबपोश चोर
बाड़मेर के माजीसा मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा जल्द नहीं होने पर लोगों ने धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है.
Published : December 29, 2025 at 11:59 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 12:34 PM IST
बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं. रविवार रात तीन नकाबपोश चोरों ने शहर के जूना केराडु मार्ग स्थित माजीसा धाम मंदिर में हाथ साफ किया है. चोरी की यह घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें एक के बाद एक तीन नकाबपोश मंदिर में घूमते नजर आ रहे हैं. साथ ही हाथों में लोहे की रॉड लेकर गेट और ताले तोड़ते दिख रहे हैं. मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद से ट्रस्ट मंडल समेत श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है. चोरी की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.
कोतवाली थाने के एसआई गोविंदराम ने बताया कि शहर के जून केराड़ू मार्ग में स्थित नवनिर्मित माजीसा धाम मंदिर में रविवार देर रात को तीन नकाबपोश अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर में रखे रुपए और आभूषण चोरी कर फरार हो गए. सोमवार सुबह जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु पहुंचे तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद इसकी सूचना मंदिर ट्रस्ट कमेटी और कोतवाली पुलिस को दी गई.
सुबह पुलिस को मंदिर में चोरी की सूचना मिली है, जिसपर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. मौका मुआयना करने के साथ मंदिर में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जल्द ही चोरों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस मंदिर ट्रस्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है. : गोविंदराम, एसआई, कोतवाली थाना
मंदिर ट्रस्ट के दिनेश सिंघवी ने बताया कि रविवार रात को दो से चार बजे के बीच तीन चोरों ने मंदिर के तले और गेट तोड़कर सोने के आभूषण चोरी कर लिए हैं. चोरी की घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी है. जल्द चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे. कवि मुकेश अमन ने बताया कि मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है. चोरों ने मंदिर में लाखों रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए हैं. शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं. चोरी की घटना के विरोध में रैली निकाल कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उक्त मामले में जल्द कार्रवाई की मांग करेंगे.