बाड़मेर के माजीसा मंदिर में लाखों की चोरी, CCTV में दिखे तीन नकाबपोश चोर

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में चोरों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं. रविवार रात तीन नकाबपोश चोरों ने शहर के जूना केराडु मार्ग स्थित माजीसा धाम मंदिर में हाथ साफ किया है. चोरी की यह घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें एक के बाद एक तीन नकाबपोश मंदिर में घूमते नजर आ रहे हैं. साथ ही हाथों में लोहे की रॉड लेकर गेट और ताले तोड़ते दिख रहे हैं. मंदिर में हुई चोरी की घटना के बाद से ट्रस्ट मंडल समेत श्रद्धालुओं में भारी रोष व्याप्त है. चोरी की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

कोतवाली थाने के एसआई गोविंदराम ने बताया कि शहर के जून केराड़ू मार्ग में स्थित नवनिर्मित माजीसा धाम मंदिर में रविवार देर रात को तीन नकाबपोश अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर मंदिर में रखे रुपए और आभूषण चोरी कर फरार हो गए. सोमवार सुबह जब मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु पहुंचे तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद इसकी सूचना मंदिर ट्रस्ट कमेटी और कोतवाली पुलिस को दी गई.