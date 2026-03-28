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कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर, नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन में 3 दिन बाकी

कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर ( ETV Bharat )

कांकेर: माओवादियों का जंगल छोड़कर मुख्यधारा में वापस आने का सिलसिला जारी है. एक बार फिर 3 माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. सरेंडर करने वाले तीनों माओवादियों ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए हैं.

तीन माओवादियों ने हथियार सहित किया सरेंडर

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि बस्तर में माओवाद समाप्ति को केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं. और काफी कम संख्या में अब माओवादी जंगल मे बचे हुए हैं जो हथियार लेकर चल रहे हैं. विगत 3 दिनों में कांकेर जिले में 6 माओवादी अपने हथियार के साथ लौटे हैं. वहीं आज शनिवार को 3 अन्य माओवादी वापस लौटे हैं. अब कुल कांकेर जिले में 9 माओवादी पुनर्वास करने के उद्देश्य से वापस लौटे हैं. जल्द ही सभी माओवादियों को पूना मार्गेम अभियान के तहत समाज की मुख्यधारा में लौटने का कार्यक्रम आयोजित करके स्वागत किया जाएगा.

कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर (ETV Bharat)



सरेंडर करने वाले माओवादी कैडरों के नाम और रेंक

ACM राधिका कुंजाम

ACM संदीप कड़ियाम

PM रैनू पद्दा





बस्तर आईजी की सक्रिय माओवादियों से अपील

पुनर्वास के लिए आगे आए इन माओवादी कैडरों द्वारा कुल 3 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया गया है. जिसमें 2 SLR और 1 .303 राइफल शामिल है. सुन्दरराज पट्टलिंगम ने बीते तीन दिनों में मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए इन सभी 9 माओवादी कैडरों के निर्णय का स्वागत किया है. बस्तर आईजी ने शेष बचे कुछ माओवादी कैडरों से हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील दोहराई. बस्तर आईजी ने कहा कि माओवादी कैडरों के पास आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के विकल्प को चुनने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है. उन्हें इस अवसर का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपने हिंसक अतीत को त्यागकर सामान्य, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन अपनाना चाहिए.

2025 में बड़े सरेंडर

16.12.2025 बीजापुर

पुलिस के सामने 34 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. इनमें से 26 माओवादियों पर कुल मिलाकर 84 लाख का इनाम घोषित था.सरेंडर करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल थी.

08.12.2025 राजनांदगांव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया.इनमें एक प्रमुख माओवादी नेता रामधर माझी भी शामिल था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था.

26.11.2025 बीजापुर

41 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया.इनमें से 32 नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.19 करोड़ का इनाम घोषित था.

25.11.2025 नारायणपुर

नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दंडकारण्य क्षेत्र के 28 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए सरेंडर नक्सली'दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी' (DSZC) के सक्रिय सदस्य थे.

17.10.2025 जगदलपुर

210 नक्सलियों ने हथियार समेत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. यह अबतक का सबसे बड़ा सरेंडर था.राज्य में 170 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के ठीक एक दिन बाद, 210 और नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा.

15.10.2025 गढ़चिरौली, महाराष्ट्र