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कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर, नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन में 3 दिन बाकी

बस्तर आईजी ने फिर अपील करते हुए कहा, समाज की मुख्यधारा में सक्रिय नक्सली लौट जाएं इसमें ही उनकी भलाई है.

3 MAOISTS SURRENDER IN KANKER
कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 8:09 PM IST

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कांकेर: माओवादियों का जंगल छोड़कर मुख्यधारा में वापस आने का सिलसिला जारी है. एक बार फिर 3 माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. सरेंडर करने वाले तीनों माओवादियों ने अपने हथियार पुलिस को सौंप दिए हैं.

तीन माओवादियों ने हथियार सहित किया सरेंडर

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि बस्तर में माओवाद समाप्ति को केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं. और काफी कम संख्या में अब माओवादी जंगल मे बचे हुए हैं जो हथियार लेकर चल रहे हैं. विगत 3 दिनों में कांकेर जिले में 6 माओवादी अपने हथियार के साथ लौटे हैं. वहीं आज शनिवार को 3 अन्य माओवादी वापस लौटे हैं. अब कुल कांकेर जिले में 9 माओवादी पुनर्वास करने के उद्देश्य से वापस लौटे हैं. जल्द ही सभी माओवादियों को पूना मार्गेम अभियान के तहत समाज की मुख्यधारा में लौटने का कार्यक्रम आयोजित करके स्वागत किया जाएगा.

कांकेर में महिला सहित तीन माओवादियों का सरेंडर (ETV Bharat)


सरेंडर करने वाले माओवादी कैडरों के नाम और रेंक

  • ACM राधिका कुंजाम
  • ACM संदीप कड़ियाम
  • PM रैनू पद्दा

बस्तर आईजी की सक्रिय माओवादियों से अपील

पुनर्वास के लिए आगे आए इन माओवादी कैडरों द्वारा कुल 3 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया गया है. जिसमें 2 SLR और 1 .303 राइफल शामिल है. सुन्दरराज पट्टलिंगम ने बीते तीन दिनों में मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए इन सभी 9 माओवादी कैडरों के निर्णय का स्वागत किया है. बस्तर आईजी ने शेष बचे कुछ माओवादी कैडरों से हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील दोहराई. बस्तर आईजी ने कहा कि माओवादी कैडरों के पास आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास के विकल्प को चुनने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है. उन्हें इस अवसर का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपने हिंसक अतीत को त्यागकर सामान्य, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन अपनाना चाहिए.

2025 में बड़े सरेंडर

16.12.2025 बीजापुर

पुलिस के सामने 34 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. इनमें से 26 माओवादियों पर कुल मिलाकर 84 लाख का इनाम घोषित था.सरेंडर करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल थी.

08.12.2025 राजनांदगांव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के सामने 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया.इनमें एक प्रमुख माओवादी नेता रामधर माझी भी शामिल था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था.

26.11.2025 बीजापुर

41 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया.इनमें से 32 नक्सलियों पर सामूहिक रूप से 1.19 करोड़ का इनाम घोषित था.

25.11.2025 नारायणपुर

नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दंडकारण्य क्षेत्र के 28 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए सरेंडर नक्सली'दंडकारण्य स्पेशल ज़ोनल कमेटी' (DSZC) के सक्रिय सदस्य थे.

17.10.2025 जगदलपुर

210 नक्सलियों ने हथियार समेत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. यह अबतक का सबसे बड़ा सरेंडर था.राज्य में 170 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के ठीक एक दिन बाद, 210 और नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा.

15.10.2025 गढ़चिरौली, महाराष्ट्र

वामपंथी उग्रवाद को एक बड़ा झटका देते हुए, CPI (माओवादी) पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, उर्फ़ सोनू ने, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 60 माओवादी कैडरों के साथ सरेंडर कर दिया.

24.07.2025 बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा

बीजापुर और दंतेवाड़ा में 2 बड़े सरेंडर हुए. बीजापुर में 25 नक्सिलयों ने हथियार डाले जबकि दंतेवाड़ा में 16 ने सरेंडर किया. कांकेर में 13 नक्सलियों ने हथियार डाल खून खराबे से तौबा कर ली. अबूझमाड़ में 8 और सुकमा में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया. बीजापुर में सरेंडर करने वाले 25 माओवादियों पर 1 करोड़ 15 लाख का इनाम घोषित था.सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक सब-ज़ोनल समिति सदस्य, दो DVCM, दो कंपनी PPCM, बटालियन और कंपनी पार्टी के तीन सदस्य, और ACM स्तर के 8 माओवादी शामिल हैं.

27.06.2025 नारायणपुर

माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान नारायणपुर में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया.

6.06.2025 दंतेवाड़ा

'लोन वर्राटू'अभियान से प्रभावित होकर 7 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया.

2.06.2025 सुकमा

सुरक्षाबलों के सामने 16 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर किया. सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित था.

27.05.2025 सुकमा

नक्सली हिंसा से तंग आकर 18 माओवादियों ने हथियार डाल दिए. सरेंडर करने वालों में 4 पीएलजीए बटालियन के सक्रिय मेंबर भी शामिल हैं.

23.05.2025 बस्तर

सुरक्षाबलों के सामने कुल 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, इनमें से 24 नक्सलियों पर कुल 91 लाख का इनाम घोषित था.

13.05.2025 दंतेवाड़ा

डीआरजी दफ्तर में 6 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले माओवादियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है.

8.04.2025 दंतेवाड़ा

नक्सली हिंसा और उसकी विचारधारा से परेशान 26 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने वाले 3 माओवादियों पर इनाम भी घोषित था.

7.04.2025 नारायणपुर

5 इनामी महिला नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए. सरेंडर नक्सली लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ इलाकों में सक्रिय रहे.

28.02.2025 बीजापुर

बीजापुर में 3 और सुकमा में 7 माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए. सरेंडर माओवादियों पर कुल 32 लाख का इनाम घोषित था.

9.01.2025 बीजापुर

बस्तर संभाग के बीजापुर में सुरक्षाबलों के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी के 13 कैडरों ने सरेंडर कर दिया. इनमें से 5 कैडरों के सिर पर कुल 13 लाख का इनाम था.

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