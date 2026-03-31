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फिरोजाबाद शहर को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, 118 करोड़ की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर, इन तीन चौराहों से होकर गुजरेगी

सुहाग नगरी के तीन मुख्य चौराहे होंगें जाम मुक्त, 118 करोड़ की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर

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फिरोजाबाद को मिलेगी जाम से मुक्ति (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 9:59 AM IST

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फिरोजाबाद: सुहाग की नगरी के नाम से मशहूर शहर फिरोजाबाद की जनता को जल्द जाम से मुक्ति मिलने वाली है. यूपी की योगी सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त मार्गों पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं इसके साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है. जिले के लिए इस महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही थी. परियोजना को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के लिए काफी दिनों से कवायद चल रही थी.

2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर

सदर विधायक मनीष असीजा ने इस परियोजना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह फ्लाईओवर हीरो होंडा शोरूम से शुरू होकर बरी का नगला, जाटवपुरी चौराहा और नैनी ग्लास चौराहा के ऊपर से गुजरते हुए रसूलपुर थाने के सामने उतरेगा. करीब 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर लगभग 118 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत आएगी. राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना के पहले फेज के लिए 41 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.

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नए फ्लाईओवर को मिली मंजूरी (Photo Credit; ETV Bharat)
जाम से मिलेगी मुक्ति मनीष असीजा ने बताया कि फिरोजाबाद नगर से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग पर स्थित तीन प्रमुख चौराहों पर लंबे समय से भीषण जाम की समस्या बनी हुई है. घनी आबादी वाले इन क्षेत्रों में यातायात दबाव अधिक होने के कारण आए दिन लंबा जाम लगता है, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, फ्लाईओवर बनने से इन सभी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.व्यापार और उद्योग को मिलेगा फायदा फ्लाईओवर निर्माण से ना सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधारेगी, बल्कि इसका सीधा असर शहर के व्यापार और औद्योगिक विकास पर भी पड़ेगा. जाम से मुक्ति मिलने पर माल परिवहन तेज होगा,स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलेगा,औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.जल्द शुरू होगा निर्माण कार्यप्रशासनिक स्वीकृति और बजट जारी होने के बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है. इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद फिरोजाबाद के हजारों लोगों को रोजाना जाम से राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू हो सकेगी. सदर विधायक ने बताया कि फिरोजाबाद में ये फ्लाईओवर परियोजना न केवल जाम की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि शहर के विकास, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगी.

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