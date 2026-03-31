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फिरोजाबाद शहर को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति, 118 करोड़ की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर, इन तीन चौराहों से होकर गुजरेगी

फिरोजाबाद को मिलेगी जाम से मुक्ति ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: सुहाग की नगरी के नाम से मशहूर शहर फिरोजाबाद की जनता को जल्द जाम से मुक्ति मिलने वाली है. यूपी की योगी सरकार ने शहर के सबसे व्यस्त मार्गों पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी है. इतना ही नहीं इसके साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है. जिले के लिए इस महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही थी. परियोजना को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के लिए काफी दिनों से कवायद चल रही थी.



2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर सदर विधायक मनीष असीजा ने इस परियोजना पर जानकारी देते हुए बताया कि यह फ्लाईओवर हीरो होंडा शोरूम से शुरू होकर बरी का नगला, जाटवपुरी चौराहा और नैनी ग्लास चौराहा के ऊपर से गुजरते हुए रसूलपुर थाने के सामने उतरेगा. करीब 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण पर लगभग 118 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत आएगी. राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना के पहले फेज के लिए 41 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.