कांग्रेस माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल का गठन, देशभर से 60, राजस्थान से तीन नेता शामिल
राजस्थान से विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और एमडी चौपदार और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा काउंसिल के सदस्य बनाए गए हैं.
Published : April 2, 2026 at 2:31 PM IST
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार परिषद (एडवाइजरी काउंसिल) का गठन किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने परिषद में देशभर से 60 नेताओं को शामिल करते हुए आदेश जारी किए हैं. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया है. परिषद में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना सरकार में मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा राजस्थान से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमपी चौपदार को परिषद का सदस्य बनाया गया है.
आर्थिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन का अध्ययन करेगी कमेटी: दरअसल कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार परिषद देशभर में अल्पसंख्यक वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी. इस संबंध में जल्द ही काउंसिल की दिल्ली में बैठक भी होगी. मल्लिकार्जुन खड़गे इससे पहले कांग्रेस एससी-एसटी और ओबीसी विभाग काउंसिल का भी गठन कर चुके हैं. जिनकी काउंसिल की बैठकें पूर्व में कई बार हो चुकी है.
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एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पर फोकस: वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग पर पूरी तरह से फोकस किए हुए है. हाल ही में पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के साथ ही इस साल के अंत में उत्तराखंड और 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां पर एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है. ऐसे में पार्टी एससी–एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी काउंसिल का गठन करके आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को लेकर अध्ययन कर रही है और उस हिसाब से उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हो रही है.
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देशभर से यह 60 नेता काउंसिल में शामिल: काउंसिल में तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, सैयद नासिर हुसैन, गुलाम अहमद मीर, के रहमान खान, गुरदीप सिंह सप्पल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, मोहम्मद काजी निजामुद्दीन, मोहम्मद जावेद, केजे जॉर्ज, बेगम नूर बानो, अमरिंदर सिंह बराड़, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद हम्दुल्लाह सईद, आरिफ नसीम खान, रकीबुल हुसैन, इमरान मसूद, अमर सिंह, शफी परमिल, ईशा खान चौधरी, एंटो एंटोनी, बेनी बहनान, हीबी ईडन, जेबी मदर हिशाम, क्रिस्टोफर तिलक, हारून यूसुफ, अब्दुल खालिक, नेहटा डिसूजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन और जमीर अहमद शामिल किए गए.
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इनके अलावा जेडी सलीम, शेख मस्तान वली, असलम शेख, इरफान अंसारी, शकील उज जमा अंसारी, एमसी सुधाकर, आरिफ मसूद, रकीबूउद्दीन अहमद, एन ए हैरिस, चौधरी आफताब अहमद, अमीन पटेल, रफीक खान, अमीन कागजी, इमरान खेड़ावाला, गयासुद्दीन शेख, कनीज फातिमा, मौसम नूर, साजिद खान पठान, कमरुल होदा, समीना बेगम, फरहान आजमी, अमीन मेमन, मंजूर अंसारी, एच मोहम्मद आरिफ, एमडी चौपदार, वजीर खान बी पठान, उमर खान, मोहम्मद फिरोज खान और इमरान प्रतापगढ़ी काउंसिल में शामिल किए गए हैं.