फर्रुखाबाद: स्कूल से तीन लाख रुपए का घोटाला, दो शिक्षक निलंबित
प्रधानाचार्य मृदुल सक्सेना के द्वारा 2.66 लाख और शिक्षक अतेंद्र सिंह के द्वारा 40 हजार एमडीएम के खाते से निकाले गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 5:32 PM IST
फर्रुखाबाद: कोरोना काल के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना के तहत विद्यालय से करीब तीन लाख रुपए की गबन मामले में दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है. इस मामले की पुष्टि बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की है.
बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुताबिक, सिविलियन विद्यालय कुमरौर राजेपुर में कोरोना काल के दौरान, एमडीएम के द्वारा स्कूल में भेजे गए अनाज में घोटाले की शिकायत मिली थी. जिसकी जांच के लिए शिक्षा अधिकारियों की एक टीम गठित की गई. टीम ने अगस्त 2025 में जांच की रिपोर्ट सौंपी.
जिसमें 2018 से 2023 तक विद्यालय कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर तैनात, सहायक अध्यापक मृदुल सक्सेना पर अलग-अलग तिथियों में 2.66 लाख और शिक्षक अतेंद्र सिंह के द्वारा कुल 40 हजार एमडीएम के खाते से निकालने का मामला सामने आया है.
दोनों शिक्षक निकाले गए धनराशि के व्यय संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कर सके. जिन बच्चों को अनाज दिलाने और अभिभावकों के खातों में कन्वर्जन कास्ट के रुपए भेजने का दावा किया था, उसकी सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई. जांच में 3.06 लाख रुपए की अनियमितता के मामले को अधिकारियों ने फाइलों में दबा दिया था.
बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद शिक्षक मृदुल सक्सेना व अतेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है. मृदुल सक्सेना के निलंबन की जांच बीईओ नवाबगंज अमर सिंह राणा व शिक्षक अतेंद्र सिंह की निलंबन की जांच बीईओ भारती शाक्य को दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.
