भिवानी में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम तोड़ा, लाखों रुपए ले उड़े शातिर चोर
हरियाणा के भिवानी में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को निशाना बनाते हुए 3 लाख 94 हजार रुपयों की चोरी कर डाली.
Published : May 27, 2026 at 8:05 PM IST
भिवानी : हरियाणा के भिवानी के ईशरवाल गांव में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 3 लाख 94 हजार रुपये की चोरी कर ली. चोरों ने देर रात गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी नकदी निकाल ली. घटना का पता बुधवार सुबह उस समय चला जब बैंक अधिकारी शाखा खोलने पहुंचे.
एटीएम का शटर खुला मिला : बैंक अधिकारी राकेश कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे शाखा बंद करते समय एटीएम पूरी तरह सुचारू स्थिति में था. बुधवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे जब वे बैंक पहुंचे तो एटीएम का शटर आधा खुला मिला. शक होने पर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एटीएम मशीन कटी हुई थी और उसमें रखी नकदी गायब थी. इसके बाद बैंक मुख्यालय और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई.
एटीएम में लगा कैमरा तोड़ा : सूचना मिलते ही बैंक के ईसीएम और एचआर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. सीसीटीवी फुटेज की जांच में घटना रात करीब 2 बजकर 41 मिनट की सामने आई है. फुटेज में दो युवक एटीएम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जबकि दो-तीन अन्य लोग बाहर वाहन में बैठे नजर आ रहे हैं. चोरों ने पहचान छिपाने के लिए एटीएम में लगा कैमरा भी तोड़ दिया.
पुलिस ने जांच की शुरू : पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी विशेष ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. आरोपियों की तलाश के लिए थाना तोशाम और स्पेशल स्टाफ ईशरवाल की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं.
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