भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत
भागलपुर के नवगछिया से हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां मौत के टैंक ने तीन घरों के चिराग बुझा दिए. पढ़ें
Published : April 22, 2026 at 3:51 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के नवगछिया में शौचालय की टंकी की सेटरिंग खोलना तीन मजदूरों के लिए काल बन गया. कदवा थाना क्षेत्र के खैरपुर कदवा स्थित पूर्व टोला वार्ड संख्या 3 में बुधवार की सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई, जब तीन मजदूरों की मौत दम घुटने से हो गई.
दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत: घटना के बारे में बताया जाता है कि तीनों मजदूर शौचालय की टंकी (सेप्टिक टंकी) की सेटरिंग खोल रहे थे, तभी दम घुटने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. तीन घरों के चिराग बुझने से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है.
शौचालय टंकी के निर्माण के दौरान हादसा: जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह लगभग 8:30 बजे ज्वाला यादव के घर पर हुआ. बताया जाता है कि शौचालय की टंकी के निर्माण के दौरान मजदूर नीचे गए थे. इसी दौरान जहरीली गैस के कारण एक-एक कर तीनों बेहोश होकर गिर पड़े और दम घुटने से उनकी मौत मौके पर ही हो गई.
पुलिस का बयान: पुलिस ने घटना को लेकर कहा कि कदवा थाना क्षेत्र के खैरपुर कदवा में ज्वाला यादव के यहां नया शौचालय बन रहा था. उसी दौरान काम करते समय तीन लोगों की मृत्यु हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पातल लाया गया है.
"मृतकों को मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आगे की कार्रवाई जारी है. जो भी दोषी होंगे उनपर भी जांच के बाद कार्रवाई होगी."- ओमप्रकाश, नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
लोगों में जागरुकता की कमी: वहीं मामले को लेकर डीसीएलआर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुझे जैसे ही जानकारी हुई अनुमंडल अस्पताल आए हैं. टंकी साफ करने के लिए ये लोग निकले हुए थे. ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी का भी अभाव होता है.
"किसी भी टंकी में मिथेन गैस बना रहता है. नीचे जाते ही ऑक्सीजन कम होते ही दो से तीन मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है. दो मजदूरों को बचाने गए एक मिस्त्री की भी मौत हो गई है. लोगों को जागरुक होने की जरूरत है."- शैलेन्द्र सिंह, डीसीएलआर
मृतकों के नाम: श्रीलाल मंडल, बमबम मंडल और जेनू मंडल की मौत हो गई है. मृतक श्रीलाल मंडल के बेटे शिवम कुमार ने कहा कि शौचालय की टंकी बना रहे थे. सेटरिंग खोलने पर मौत हो गई.
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