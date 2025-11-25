ETV Bharat / state

अल्मोड़ा: मैचोड़ गांव सड़क निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसी, चार लोग दबे, एक की मौत

अल्मोड़ा जिले में निर्माणाधीन सड़क के मलबे में चार लोगों के दबने की सूचना है, जिसमें से एक की मौत हो गई.

Etv Bharat
अल्मोड़ा जिले में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में के डीनापानी क्षेत्र के मैचोड़ गांव सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी मलबा खिसकने से बड़ी दुर्घटना हो गई. वहां काम कर रहे चार मजदूर मलबे की चपेट में आ गए. हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल अल्मोड़ा में किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, मैचोड़ गांव के निकट सड़क निर्माण कार्य चल रहा था. इस दौरान मजदूर सामान्य तरीके से कार्य कर रहे थे, तभी अचानक ऊपरी हिस्से से भारी मलबा ढहकर नीचे आ गिरा और चार मजदूर उसकी चपेट में आ गए. देखते ही देखते सभी मलबे के ढेर में दब गए.

उत्तराखंड में निर्माणाधीन सड़क धंसने से चार लोग दबे. (ETV Bharat)

आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को दी. सूचना मिलते ही क्षेत्र में मौजूद एसडीआरएफ की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने पहले तीन मजदूरों को गंभीर अवस्था में बाहर निकाला, जबकि चौथा मजदूर मलबे के सबसे निचले हिस्से में दबा था, जिसे निकालने में काफी समय और मेहनत लगी. घटना स्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने मिलकर राहत कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया. तीसरे मजदूर को निकालने में काफी समय लगा, तब तक उसकी मौत हो गई थी.

Almora
अल्मोड़ा जिले के मैचोड़ गांव में हुआ हादसा. (ETV Bharat)

वहीं, हादसे में घायल हुए तीनों मजदूरों को तुरंत बेस अस्पताल अल्मोड़ा भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं. अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पींचा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे ही मजदूरों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली, उसी क्षेत्र में मौजूद एसडीआरएफ और थाने की पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेज दिया गया. रेस्क्यू टीम ने समय रहते दो मजदूरों को बचा लिया, लेकिन एक मजदूर को नहीं बचाया जा सका.

उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त थे या नहीं. स्थानीय लोगों ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लागू करने की मांग उठाई है. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.

घायलों और मृतक की सूची:

  • कृष्ण कुमार मेहता, 38 वर्ष, S/O मोहन सिंह
  • भावना मेहता, 32 वर्ष, W/O कृष्ण कुमार मेहता
  • गोपाल राम, 45 वर्ष, S/O बची राम
  • मृत आनंद राम, 40 वर्ष, S/O मोहन राम

पढ़ें---

TAGGED:

THREE PEOPLE IN ROAD COLLAPSES
ALMORA MAJOR ACCIDENT
सड़क धसने से तीन मजदूर दबे
मलबे में दबे तीन मजदूर
ROAD COLLAPSES IN ALMORA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.