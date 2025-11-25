ETV Bharat / state

अल्मोड़ा: मैचोड़ गांव सड़क निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसी, चार लोग दबे, एक की मौत

अल्मोड़ा जिले में बड़ा हादसा ( ETV Bharat )