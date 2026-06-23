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भरतपुर में निर्माणाधीन मकान में पाइप खड़ा करते समय दौड़ा करंट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे

हादसे के समय आठ मजदूर काम कर रहे थे. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया.

Laborer admitted to RBM Hospital in Bharatpur
भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती मजदूर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 11:53 AM IST

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भरतपुर: जिले के रुड़वाल क्षेत्र के गांव नगला भल्ली में निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हो गया. मकान पर पट्टी चढ़ाने के दौरान पाइप खड़ा करने के लिए तार कसते समय अचानक करंट दौड़ गया. इससे तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के समय मौके पर आठ मजदूर काम कर रहे थे. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार जारी है.

आठ मजदूर काम कर रहे थे: प्रत्यक्षदर्शी धीरेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार शाम मकान निर्माण कार्य के दौरान पाइप खड़ा करने के लिए तारों को खींचा जा रहा था. पास में बिजली का खंभा भी था. तार किसी तरह बिजली के खंभे या लाइन के संपर्क में आ गया. इससे करंट प्रवाहित हो गया. हादसे के समय वहां आठ मजदूर काम कर रहे थे. करंट लगने से पुष्पेंद्र, लवकुश और राजेंद्र गंभीर रूप से झुलस गए. वहीं कुंवर सिंह समेत अन्य मजदूरों को भी हल्का करंट लगा, लेकिन वे सुरक्षित बच गए. हादसे के बाद साथी मजदूरों ने घायलों को संभालने और प्राथमिक उपचार देने का प्रयास किया. करंट से झुलसे मजदूरों की हालत देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

पढ़ें:निर्माणाधीन भवन में हादसा, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत

सभी मजदूर एक ही गांव के: धीरेंद्र ने बताया कि घायलों को तत्काल उपचार के लिए रुड़वाल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया. सभी मजदूर एक ही गांव मोरोली डांग के निवासी हैं. निर्माण कार्य के लिए नगला भल्ली गांव आए थे. हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है. फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

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ACCIDENT IN RUDWAL BHARATPUR
EIGHT LABORERS WERE WORKING
THREE INJURED REFERRED TO BHARATPUR
भरतपुर में करंट से हादसा
THREE WORKERS ELECTROCUTED

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