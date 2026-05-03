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आगरा में दूसरी मंजिल से गर्डर गिरने से तीन मजदूर की मौत, जानें पूरा मामला

हादसे के दौरान ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस वन में रवि प्रताप सिंह के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था.

आगरा में तीन मजदूर की दर्दनाक मौत
आगरा में तीन मजदूर की दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:10 AM IST

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आगरा: एत्मादउद्दौला क्षेत्र में ट्रांस यमुना फेस-वन में शनिवार को निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा हुआ. मकान निर्माण के दौरान दूसरी मंजिल पर स्टोर रूम के लिए शटरिंग लगाते समय गर्डर एक ओर झुक गया, जिससे तीन मजदूर नीचे गिरे. तीनों को आनन-फानन में गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे. एक मजदूर की मौत तो मौके पर हो गई थी. जबकि, गंभीर रूप से घायल दो मजदूरों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस वन में रवि प्रताप सिंह के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. मकान की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था. यह काम पांच मजदूर कर रहे थे. शनिवार दोपहर में शटरिंग लगाने का काम कर रहे तीन मजदूर अचानक ढांचा असंतुलित होने से नीचे गिरे. जो गर्डर, पटिया, सीमेंट के कट्टे समेत नीचे गिर थे, जिससे चीख-पुकार मच गई. मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए.

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. हादसे में मजदूर रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, गंभीर रूप से घायल मजदूर मुन्नालाल और जगदीश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर उपचार के दौरान मजदूर मुन्नालाल और जगदीश की मौत हो गई.

एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि हादसे में मरने वाले मजदूर रंजीत निवासी धौर्या, एत्मादपुर हैं. मजदूर मुन्नालाल और जगदीश के परिजन के बारे में पता किया जा रहा है. तीनों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाए गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब दो माह पहले भी इस मकान के निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर की मौत हुई है. इस हादसे की जांच कराई जा रही है. जिसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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