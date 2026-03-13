ETV Bharat / state

बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, स्लज टैंक की सफाई को उतरे 3 मजदूरों की मौत, बिना सेफ्टी किट उतारे थे

प्रारंभिक तौर पर टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटने की बात सामने आई.

Police personnel inspecting the scene.
मौके का मुआयना करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Balotra)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोतरा: जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा सामने आया है, जब यहां इंडस्ट्रीज एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में स्लज का टैंक साफ करते समय तीन लोगों की मौत हो गई. टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से तीनों मजदूर बेहोश हो गए थे, जिन्हें आनन- फानन में जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटा. तीनों मजदूर के बिना सेफ्टी किट टैंक में उतरने की भी खबर है. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में एक कपड़ा फैक्ट्री में 3 मजदूर स्लज टैंक की सफाई कर रहे थे. मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर गए. इसे देखकर साथी कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को सूचना देने के साथ ही तीनों मजदूरों को बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से आनन-फानन में तीनों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मृत घोषित कर दिया. हादसे में मृत मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है.

पढ़ें:राजस्थान में छोटे अंतराल में बड़े सेप्टिक टैंक हादसे, बुनियादी सुविधाओं को मोहताज सफाई कर्मी

बिना सेफ्टी किट: एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे. सूचना पर पुलिस भी पहुंची. मौका मुआयना किया. शवों को मॉर्चरी में शिफ्ट कराया. प्रारम्भिक तौर पर यह बात सामने आई कि मजदूरों को बिना सेफ्टी किट टैंक में उतारा गया था. एसडीएम और डीएसपी भी अस्पताल पहुंचे थे. आशंका जताई जा रही है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें: सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरे चार मजदूरों की जहरीली गैस से मौत, एक दूसरे को बचाने में गई जान, कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल

TAGGED:

ACCIDENT IN BALOTRA TEXTILE FACTORY
THEY DESCENDED WITHOUT SAFETY KITS
DEATH TO SUFFOCATION FROM TOXIC GAS
बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में हादसा
3 LABORERS DIE WHILE CLEANING TANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.