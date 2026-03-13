बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, स्लज टैंक की सफाई को उतरे 3 मजदूरों की मौत, बिना सेफ्टी किट उतारे थे

बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, स्लज टैंक की सफाई को उतरे 3 मजदूरों की मौत, बिना सेफ्टी किट उतारे थे
प्रारंभिक तौर पर टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटने की बात सामने आई.
Published : March 13, 2026 at 5:06 PM IST
बालोतरा: जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा सामने आया है, जब यहां इंडस्ट्रीज एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में स्लज का टैंक साफ करते समय तीन लोगों की मौत हो गई. टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से तीनों मजदूर बेहोश हो गए थे, जिन्हें आनन- फानन में जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटा. तीनों मजदूर के बिना सेफ्टी किट टैंक में उतरने की भी खबर है. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे.
एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में एक कपड़ा फैक्ट्री में 3 मजदूर स्लज टैंक की सफाई कर रहे थे. मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर गए. इसे देखकर साथी कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को सूचना देने के साथ ही तीनों मजदूरों को बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से आनन-फानन में तीनों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मृत घोषित कर दिया. हादसे में मृत मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है.
बिना सेफ्टी किट: एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे. सूचना पर पुलिस भी पहुंची. मौका मुआयना किया. शवों को मॉर्चरी में शिफ्ट कराया. प्रारम्भिक तौर पर यह बात सामने आई कि मजदूरों को बिना सेफ्टी किट टैंक में उतारा गया था. एसडीएम और डीएसपी भी अस्पताल पहुंचे थे. आशंका जताई जा रही है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
