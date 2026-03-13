ETV Bharat / state

बालोतरा की कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा हादसा, स्लज टैंक की सफाई को उतरे 3 मजदूरों की मौत, बिना सेफ्टी किट उतारे थे

बालोतरा: जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा सामने आया है, जब यहां इंडस्ट्रीज एरिया में कपड़ा फैक्ट्री में स्लज का टैंक साफ करते समय तीन लोगों की मौत हो गई. टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से तीनों मजदूर बेहोश हो गए थे, जिन्हें आनन- फानन में जिला अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुटा. तीनों मजदूर के बिना सेफ्टी किट टैंक में उतरने की भी खबर है. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे.

एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में एक कपड़ा फैक्ट्री में 3 मजदूर स्लज टैंक की सफाई कर रहे थे. मजदूर अचानक बेहोश होकर गिर गए. इसे देखकर साथी कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को सूचना देने के साथ ही तीनों मजदूरों को बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से आनन-फानन में तीनों को नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मृत घोषित कर दिया. हादसे में मृत मजदूरों की पहचान गुमनाराम (30), श्रवण (25) और विशंभर (54) के रूप में हुई है.

