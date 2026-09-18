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मथुरा में सबमर्सिबल बोरिंग में करंट से 3 मजदूरों की मौत

पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी

मथुरा में करंट लगने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत
मथुरा में करंट लगने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:33 AM IST

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मथुरा: गुरुवार की शाम को जनपद के छाता तहसील क्षेत्र शेरगढ़ के गांव में मकान की सबमर्सिबल बोरिंग करते समय बड़ा हादसा हो गया. जहां करंट लगने से तीन मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है. मकान की छत से 11000 वोल्टेज का हाई टेंशन पावर लाइन जा रही थी. इस दौरान बोरिंग का तार हाई टेंशन से छू गया और तीन मजदूरों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

करंट लगने से तीन मजदूरों की मौत: छाता तहसील क्षेत्र शेरगढ़ स्यारहा गांव के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश के घर पर बोरिंग समरसेबल का काम शुरू कराया गया था. जमीन में गड्ढा खोदने के बाद समरसेबल का तार अचानक 11000 लाइन के तार से छू गया.

मौके पर काम कर रहे मोहन 40 वर्षीय सुल्तान 25 वर्षीय और मोहनलाल 42 वर्षीय की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई. करंट लगने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया: स्यारहा मैं दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गुरुवार की शाम को सूचना मिली कि शेरगढ़ गांव मैं बोरिंग करने के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें तीन मजदूरों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बोरिंग के दौरान ओमप्रकाश जो की पूर्व प्रधान है. उनके घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन का तार जा रहा था. बोरिंग करने के दौरान तार छू गया और करंट लगने से तीन मजदूरों की मौत हुई. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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