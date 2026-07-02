गोंडा में भीषण हादसा: सरिया लदा बेकाबू ट्रक पलटने से दो भाइयों समेत तीन मजदूरों की मौत
घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोंडा-बेलसर मार्ग पर माधवपुर गांव के पास की है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 5:00 PM IST
गोंडा : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गुरुवार को सरिया से लदा ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसकी चपेट में आने से दो सगे भाइयों समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य मजदूर ट्रक से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई. बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है. फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोंडा-बेलसर मार्ग पर माधवपुर गांव के पास वीरसिंहपुरवा के पास की है, जहां वीरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर बन रहे पुल के लिए एक ट्रक गोरखपुर से सरिया लेकर आ रहा था, तभी सुबह करीब 8:30 बजे स्टीयरिंग फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया. जिसमें तीन मजदूर दब गए, जबकि चार मजदूर ट्रक से कूद गए.
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने राजेंद्र पुत्र रामबहादुर (42), रविंदे (31) पुत्र रामबहादुर और रामगुलाम (30) पुत्र भगवानदीन को मृत घोषित कर दिया. तीनों मजदूर तरबगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के रहने वाले थे.
सीओ सिटी अनंत कुमार राय ने बताया कि ट्रक गोरखपुर से सरिया लादकर वीरसिंहपुर में बन रही पुलिया के पास जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया. ट्रक पलटने से तीन लोग सरिया के नीचे दब गए थे. जेसीबी की मदद से उन लोगों को बाहर निकलवाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
कानपुर देहात में सड़क हादसे में 2 की मौत, चार घायल
कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलौली गांव में बड़ा हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार कार ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सवार एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. थाना प्रभारी सुधीर भारद्वाज ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही हादसे में जिम्मेदार कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
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