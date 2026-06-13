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आरजीएचएस में करोड़ों का फर्जीवाड़ा: तीन लैब कार्मिक गिरफ्तार, जानिए कैसे करते 'खेल'

सीकर के एक प्रकरण में एसओजी जांच के बाद कार्रवाई. 16 जून तक रिमांड पर तीनों आरोपी.

Accused in SOG custody
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (Photo: SOG Rajasthan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान एसओजी ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश कर 16 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया गया. इनसे फर्जी पर्ची बनाने, लाभार्थियों के कार्ड विवरण जुटाने, चिकित्सकों तक पर्चियां पहुंचाने, आरजीएचएस पोर्टल पर फर्जी जांच अपलोड, भुगतानों के विवरण और अन्य आरोपियों और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जारी है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि कुछ अस्पताल संचालकों, डॉक्टरों और लैब ऑपरेटरों के योजना का दुरुपयोग कर फर्जी ओपीडी पर्चे, अनावश्यक और फर्जी जांचें और बड़े-चढ़े बिल पेश कर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाने के मामले सामने आए. सीकर जिले में सामने आए ऐसे एक प्रकरण में एसओजी ने विस्तृत अनुसंधान के बाद लैब कार्मिक बजरंग सिंह, अरविंद कुमार और विक्रम को गिरफ्तार किया.

पढ़ें:RGHS में घोटाला: लैब संचालकों और सरकारी डॉक्टरों के बीच गठजोड़, अब प्रदेशभर में होगी जांच

ऐसे चलता खेल: एडीजी बंसल ने बताया कि सीकर के डॉ. विजय एंड बी लाल डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉ. विजय मूंड की ओर से सीकर के एसके हॉस्पिटल में पदस्थ डॉ. कमल कुमार अग्रवाल उर्फ केके अग्रवाल, डॉ. गजराज सिंह, डॉ. सुनील ढाका, डॉ. राकेश चौधरी और डॉ. मुकेश वर्मा के साथ मिलीभगत कर आरजीएचएस में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया. आरोप है, डॉक्टरों ने मरीज देखे बिना या केवल कागजों पर परामर्श पर्चियों में अनावश्यक जांचें लिखी. उनसे फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड की. इनके जरिए राज्य सरकार से करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया. स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस थाना एसओजी पर प्रकरण संख्या 11/26 दर्ज कराया, जिसकी जांच एएसपी लोकेन्द्र दादरवाल कर रहे हैं. अनुसंधान में आरोपी लैब संचालक बनवारी लाल उर्फ बी लाल और डॉ. कमल कुमार उर्फ केके अग्रवाल के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मिलने पर 04 मई को गिरफ्तार किया था, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं.

लैब कर्मचारी थे लिप्त: एसओजी जांच में पाया कि लैब कार्मिक लैब संचालक मूंड और बनवारी लाल के निर्देश पर लाभार्थियों से उनके आरजीएचएस कार्ड नंबर लेकर एसके हॉस्पिटल से फर्जी परामर्श पर्ची बनवाते थे. लैब संचालक की पहले से तैयार पर्चियों में दर्ज जांचों को एसके हॉस्पिटल के चिकित्सकों से लिखवा परामर्श पर्चियों पर अंकित कराते और वापस डॉ. विजय मूंड को सौंप देते. वह इन पर आधारित फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरजीएचएस योजना के तहत प्राप्त भुगतानों से अवैध आर्थिक लाभ कमाता. इसी फर्जीवाड़े में लिप्तता पर एसओजी ने तीन लैब कार्मिक सीकर निवासी बजरंग, अरविन्द कुमार शिला और विक्रम कल्याण को गिरफ्तार किया.

पढ़ें: RGHS में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 8 और कार्मिकों को किया निलंबित

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COLLUSION AMONG DOCTORS AT SIKAR
LOSS OF CRORES OF RUPEES TO GOVT
SCAM IN RGHS

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